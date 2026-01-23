南市三件公共工程榮獲金質獎 從治水到國際球場 以創意奪下工程奧斯卡

南市三件公共工程榮獲金質獎，其中工務局「市道175線25.4K地滑區」榮獲公共設施維護管理獎優等。（記者李嘉祥翻攝）

被譽為「工程界奧斯卡獎」的公共工程金質獎獲獎名單揭曉，臺南市政府工務局「市道175線25.4K地滑區」榮獲公共設施維護管理獎優等、「臺南亞太國際棒球訓練中心統包工程第二期工程」榮獲建築工程類佳作，市長黃偉哲肯定團隊努力，將於市政會議公開表揚。

工務局表示，「市道175線25.4K地滑區」為市府工程施工查核小組首次推薦報名參加公共工程金質獎的「公共設施維護管理獎」案件，歷經多次輔導，首度參賽即榮獲「優等」佳績，亦為近10屆參賽以來最佳成績。

工務局進一步說明，該工程路段位於市道175線約25K+410附近，邊坡區域屬泥岩地層，上伏崩積層，泥岩浸水軟化易形成滑動面，30年來每逢汛期豪雨常因地下水位驟升而誘發邊坡滑動加劇；復建工程採「排水為主，擋土為輔」整治方針，除路基保護工程外，採創新三層次治理邊坡降水治理策略，完善地表排水系統，建置橫向截水溝及滑動邊界縱向排水，使地表水快速導排至溪底；另於109年起開鑿2座大口徑集水井，豪大雨期間有效洩降深層地下水，顯著提升邊坡穩定性，成功避免道路邊坡持續滑動。

工務局指出，「臺南亞太國際棒球訓練中心統包工程第二期工程」以預鑄工法、高效排水系統、棒球與建築專業整合、場域與自然環境共融」四大核心主軸施作，成功打造臺灣具指標性的棒球比賽與訓練基地；在排水設計方面，球場地下佈設魚骨狀透水管系統，並搭配高孔隙率的清碎石與砂層，有效提升排水效率；臺南亞太球場亦成功串聯臺灣歷史博物館園區與忘憂湖景觀，使原和順寮重劃區30公頃基地，轉化為兼具運動休閒、歷史人文與自然地景的複合場域，逐步形塑為臺南新地標。

工務局強調，今年全台有144件工程獲推薦參選，獲獎工程橫跨土木、建築、維護管理多個領域；臺南市有8件參選，3件獲獎，其中工務局報名2件皆獲獎，實屬不易，也展現臺南公共工程持續精進，不僅品質優，且更貼近人民使用，以優質基礎建設帶動城市發展。