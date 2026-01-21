南市三工程獲公共工程金質獎

「台南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」獲得第二十五屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作肯定。（地政局提供）

記者林雪娟∕台南報導

第二十五屆公共工程金質獎二十一日頒獎，工務局亞太國際棒球訓練中心及市道175線地滑區復健整治工程雙雙獲獎，希望透過公共工程，打造台南為安全舒適的幸福生活城市。另，「台南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣１滯洪池及抽水站工程」也獲得第二十五屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作。

該獎項素有國內公共工程界奧斯卡獎美譽。亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場及室內投打練習場，工程以預鑄工法、高效排水系統、棒球與建築專業整合及場域與自然環境共融為四大核心主軸，成功打造台灣具指標性的棒球比賽與訓練基地。

市道175線地滑區整治工程，因約25K+410附近路段邊坡區域，位處泥岩地層，上伏崩積層，泥岩浸水軟化，易形成滑動面，誘發整體邊坡滑動加劇，若颱風過境，更會產生三十至五十公分位移量。復建工程採「排水為主，擋土為輔」整治方針，採用創新三層次治理邊坡降水規劃，完善地表排水系統，並開鑿兩座大口徑集水井，有效降低地下水位並迅速導排地表逕流，大幅提升邊坡穩定性，連帶周邊產業道路安全提升並促進觀光與農產運輸安全。

另，「台南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣１滯洪池及抽水站工程」獲得第二十五屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作，二十一日由地政局長陳淑美親自出席領獎。該獎項是地政局繼永康新設鹽行國中區段徵收和長勝營區市地重劃後獲得的第三座獎項，為土地開發再添榮耀。