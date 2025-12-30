南市三選手聽障奧運會勇奪5獎牌 黃偉哲嘉勉

南市林雅琴、盧泰安及劉浩恩三選手達福林匹克運動會勇奪一金一銀三銅，市長黃偉哲特接見表揚，嘉勉選手卓越表現。（記者李嘉祥攝）

2025年達福林匹克運動會（聽障奧林匹克運動會）圓滿落幕，臺南市選手於國際賽場上憑藉堅定意志與精湛實力勇敢迎戰各國好手，勇奪1金1銀3銅，表現亮眼，市長黃偉哲特接見頒發「臺南之光」獎牌，表揚選手於國際賽會中卓越表現；體育局副局長林義順也代表局長陳良乾出席，肯定三位選手表現。

林雅琴選手於達福林匹克運動會保齡球項目表現突出，勇奪女子團體組金牌、混合團體組銀牌及女子單打組銅牌；盧泰安選手於保齡球男子團體組摘下銅牌；劉浩恩選手則在羽球混合團體組獲得銅牌，展現堅韌不拔運動精神與高度競技水準。

市長黃偉哲表示，三位優秀的市籍選手於今年達福林匹克運動會上大放異彩、奪得佳績，為台灣爭光也為臺南爭光，感謝他們持之以恆的努力及教練的付出與栽培；三位選手都很年輕，未來將會繼續在全國性或國際性的比賽繼續再創佳績，市府也會研議配套方案，包括選手訓練、比賽或奪牌後的獎勵，能獲得最有力的支持，能無後顧之憂參加比賽，也希望各位選手能持續精進自我，在未來賽事中繼續為南市創造佳績、發光發亮。

體育局長陳良乾指出，選手能夠站上國際舞台並於賽事中脫穎而出實屬不易，除肯定林雅琴、盧泰安及劉浩恩三位選手於此屆達福林匹克運動會中優異表現，也感謝選手家人與教練團隊長期陪伴及指導，以及台南市體育總會、身心障礙運動委員會及台南市身心障礙體育運動總會的支持，才能耀眼成果。

陳良乾局長強調，未來會持續投入各項運動資源，強化運動環境與保障選手福利，讓選手能夠無後顧之憂地進行培訓，並期許南市選手能持續在世界舞台上發揮最佳實力，追求卓越，爭取榮耀。