南市中小企業服務團輔導傳產升級 優質廠商勇奪美國泰坦創新獎金獎

▲臺南優質廠商亮依國際公司「大溪大禧REVIVAL」計畫以「香火延續、祝福接力」為題，榮獲美國「泰坦創新獎」創新行銷活動類金獎。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市經濟發展局為輔導中小企業創新等多元發展持續推動「中小企業服務團計畫」，協助在地傳統產業轉型升級與發展，其中台灣流行時尚產業聯盟優質廠商－亮依國際有限公司策劃執行的「2025大溪大禧REVIVAL」榮獲2025年美國「泰坦創新獎（TITAN Innovation Awards）」創新行銷活動類「金獎」，優質場商再傳國際捷報，成為市府結合「中小企業服務團」輔導廠商最佳實證。

泰坦創新獎由美國國際獎項協會（IAA）設立，旨在表彰全球勇於突破、激發變革並創造深遠影響的創意作品。亮依國際表示，該獲獎計畫以「香火延續、祝福接力」為題，運用戲劇手法整合博物館與劇場形式，重現戰後全民動員復振遶境的團結精神，更進一步透過串聯街巷與生活場景，「讓在地人說自己的故事」，此種具備溫度與勇於創新的行銷模式，正是獲得評審青睞主因；此次奪金是對團隊深耕地方文化的高度肯定，未來會持續在市府與中小企業服務團及相關政策的支持下，讓臺灣土地的故事持續在國際舞台上發光發熱。

市長黃偉哲說，此次獲獎背後除了有中小企業服務團的專業支持，市府也持續透過數位轉型、地方型SBIR及創新育成政策輔導協助如亮依國際等中小企業及產業聯盟，將其產品轉化為具備國際競爭力的商品與品牌，實現「臺南在地化、行銷國際化」施政目標。

經濟發展局長張婷媛恭喜亮依國際將文化與藝術的結合做完美詮釋，並與台灣流行時尚產業聯盟會員仁美商標及美琪實業合作，勇於突破創新，獲得「泰坦創新獎金獎」，相當不易；她強調，中小企業服務團未來將持續扮演「加速器」角色，提供中小企業在品牌行銷、數位轉型及產業輔導專業顧問，期協助更多臺南優秀團隊運用設計力串聯傳統產業，讓文化祝福進入日常生活，擴散影響力。