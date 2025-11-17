南市中西區成功、東區勝利國小參與文資保存教育推動計畫 傳承地方歷史文化

南市中西區成功、東區勝利國小參與文資保存教育推動計畫，透過教育傳承地方歷史文化。（記者李嘉祥攝）

▲南市中西區成功、東區勝利國小參與文資保存教育推動計畫，透過教育傳承地方歷史文化。（記者李嘉祥攝）

臺南市以文化古都聞名全國，為強化中小學生文化資產保存素養，中西區成功國小、東區勝利國小參與文化部文化資產保存教育推動計畫，透過教育傳承地方的文化與歷史，共創文資新風景，落實中小學文化資產教育向下扎根目標。

市長黃偉哲表示，文化資產保存不僅是保存建物、遺跡本身，更重要的是將文資變成教育資源；文資教育應從小扎根，市府讓學校成為連結過去與現在的重要角色，透過「教育、體驗、互動、認識」機制培養下一代文化公民，讓學生理解與傳承在地故事。

教育局長鄭新輝指出，「地方文化資產」為可深入且可活化的內容，教育系統應有保存、活化與傳承的角色，透過課程、實作、數位等方式，讓學生不只是接受知識，更能主動參與，體驗與理解文化資產與多元文化，以鑑往知來。

教育局也說明位於赤崁文化園區旁的成功國小113學年度規劃執行「成功赤崁首部曲－重現赤崁的最後一哩路」文化資產保存教育計畫，創新整合社會、藝文、健體三大領域，規劃五大子課程，讓學生實地踏查古蹟、運用數位學歷史、透過VR體驗歷史事件、最後動手製作古蹟模型，深入認識在地古蹟，培養文化資產保存的態度與價值觀。

成功國小校長陳建銘說，文化資產教育不只是知識的傳授，更重要的是培養孩子對家鄉的認同感，學校即將搬回重建後的校舍，藉此計畫讓學生更深入了解赤崁文化園區，希望孩子不只學到知識技能，更能在實踐過程中感受社區歷史的文化底蘊，深植文化資產保存的態度；成功國小創新教學模式不僅讓學生成為文化傳承的小小導覽員，更在其心中種下愛鄉護土的種子，為文化資產保存教育樹立新典範。

鄰近東門城的勝利國小以113學年「探索東城－運糖之路」文化資產保存教育推動計畫穿越古今看東門，探索「滿街是糖．甜到冒火」的故事。校長賴銘傳說，大東門是往昔府城通行最熱絡的城門之一，很多業主與糖商聚集在附近，至今仍保留珍貴文化遺跡及人文記憶，此區有臺南神學院、東門巴克禮教會、彌陀寺、祝三多廟等宗教據點，是府城最具中西文化薈萃、多元宗教融合處。

學校透過校內教師社群、文史專家結合社區及產業資源，引導學生建構在地知識學，培養對在地的認同感，其中以「東門街大火三天」特殊歷史事件為創新的活動設計，將校園周邊的地景融入闖關設計中，藉由任務解謎引導學生打開觀察、體驗、實作、思辨、討論等五感，並結合地圖的識讀與運用，讓學生更認識學校、社區的周遭環境，更與在地資源、地景產生聯結，透過繪製個人的東門大街印象地圖的總結活動，加深孩子們對歷史人文、社區的關注與反思。