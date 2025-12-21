南市中西區精華土地中國城暨運河星鑽地區設定地上權 二筆市有土地招標

南市地政局將舉辦中國城暨運河星鑽地區設定地上權招標第一階段資格審查開標作業，推出星鑽段二筆市有土地，為市中心少見方整且大面積基地。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市地政局自今年12月9日起公告釋出位於臺南市中西區、區位條件優越且可立即開發使用的精華土地，預定115年1月23日於永華市政中心辦理「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權招標第一階段資格審查開標作業，推出星鑽段 2425、2426 地號兩筆市有土地，總面積約 1.5公頃，均屬市中心少見方整且大面積基地，具高度發展潛力，市長黃偉哲歡迎有意者把握機會投標，掌握新商機。

黃偉哲市長表示，該案位於中西區政經核心，緊鄰河樂廣場景觀軸帶與安平運河水岸，周邊觀光遊憩資源豐富，可匯聚大量人潮；河樂廣場以「孕河之心、旗艦領航」理念塑造水岸綠帶，並與中正商圈、海安商圈形成魅力複合式觀光廊帶；未來觀光旅遊局亦將新增三座碼頭，串聯舊魚市場、河樂廣場至安平沿線景點，打造全新的運河觀光廊帶，強化區域旅遊動能；該區域同時為市政核心地帶，因應臺商回流及新創產業需求，可提供新型優質辦公空間，具有全面性開發契機。

地政局長陳淑美指出，此次釋出的二宗基地採分別招標方式，土地使用分區均為第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%、容積率480%，適合規劃大型特色商場、文創市業、百貨零售、景觀辦公室、酒店式公寓及國際旅館等多元開發產品，有望成為承接市區觀光人潮的新門戶，並採設定地上權方式，存續期間50年並得優先續約20年；權利金底價約為周邊所有權土地市價三成，並提供4期或15期繳納、可申請融資等彈性方案，有效降低開發前期資金壓力。

陳淑美局長進一步說明，該案針對地上權特別規劃三項地租優惠措施，第一項措施為設定完成後前5年地租依土地申報地價1%收取，第二項措施為第6年起按3%收取，其中僅1%隨土地申報地價調整，第三項措施為自第5年起，若當年地租較前一年增加超過6%，超出部分不予計收，此措施可穩定投資者成本，有助降低地租調整風險。

陳淑美局長強調，此次設定地上權取得權利金等收益將優先用於償還中國城暨運河星鑽地區區段徵收的開發成本，以地上權方式處分開發後之剩餘建築用地，市府可保有土地所有權並促進土地有效利用，歡迎有意投標者於明年1月 22日前領取投標文件，相關資訊可洽區段徵收科或至地政局網站查詢，也鼓勵投資界踴躍參與，共同打造中西區新地標，帶動地方產業升級與城市新局。