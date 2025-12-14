南市丹娜絲風災感恩會

南市府舉辦丹娜絲風災感恩會向二百四十個救災團隊致敬，總統賴清德、市長黃偉哲感謝各界夥伴展現臺灣最珍貴互助精神。



（記者李嘉祥攝）

▲南市府舉辦丹娜絲風災感恩會向二百四十個救災團隊致敬，總統賴清德、市長黃偉哲感謝各界夥伴展現臺灣最珍貴互助精神。



（記者李嘉祥攝）

臺南市政府昨（十四）日於新營文化中心舉辦「臺南丹娜絲風災感恩會」，向協助災區重建的二百四十個公私部門團隊致謝意；典禮在南瀛室內樂團溫暖悠揚的樂聲中揭開序幕，象徵風雨過後的希望與重生，市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，賴清德總統也到場對所有救災夥伴表達肯定與感謝。

賴清德總統致詞時表示，風災雖無情，但人民的情誼比風雨更堅韌；丹娜絲風災重創雲嘉南地區之際，來自各地的公私部門人員不分你我、日夜投入搶修與復建工作，展現台灣最珍貴互助精神，讓受災家戶能夠儘快恢復正常生活，行為與精神令人感動與敬佩。

廣告 廣告

黃偉哲市長也頒贈感謝狀及感謝禮予高雄市、屏東縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣及台北市等地方環保局，國軍後備指揮部、台電、台水、無償修繕工程團隊、農漁民組織、社福與宗教團體、民間搜救隊、企業捐助者與善心人士，感謝各界在最關鍵的時刻伸出援手，成為災民最堅強的依靠。

黃偉哲指出，今年七月丹娜絲風災重創臺南溪北及沿海鹽分地帶，造成多處公共設施與民宅受損，災後行政院與市府第一時間整合中央與地方能量，全力投入搶修、安置與復原工作，；此次重建歷程也充分展現「你我不分、同心同行」的力量，從企業動員工程團隊為弱勢家庭修補屋頂，各行各業以專業與行動傳遞希望，特透過感恩會向所有在關鍵時刻伸出援手、共同守護臺南家園的救災夥伴致上誠摯謝意，也感謝當時擔任雲嘉南前進指揮所指揮官、公共工程委員會主委陳金德協助整合中央與地方資源，推動重建工作順利進行。