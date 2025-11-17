南市二期國宅因釘子戶拒搬遷卡關 議員盧崑福要求市府全力斡旋

台南市議員盧崑福（左）趁總質詢時遞交民眾檢舉函給台南市長黃偉哲（右），要求政風、法制等單位嚴懲不法。





台南市二期國宅2014年被鑑定為海砂屋，市府今年初發布自辦都更的權利變更計畫，迄今226戶中仍有1戶居民不願搬遷，市議員盧崑福今（17）日在市政總質詢時指控負責重建案的廠商不認真協調，市府監督不周是幫兇，要求都發局全力斡旋；另外，盧崑福接獲檢舉，市府設置公有停車場充電樁，不僅提供土地又給鉅額經費，電費卻高的嚇人，懷疑相關局處護航特定廠商謀利，他趁總質詢時遞交民眾檢舉函給市長黃偉哲，要求政風、法制等單位嚴懲不法。

市議員盧崑福說，台南安平二期國宅2014年被鑑定為海砂屋，7年前就要求都更，5年前更認為「公辦都更」是最公平、有效率，市府並爭取中央補助3.75億經費，但疑因時任都市更新科楊姓科長不作為、推給「自辦都更」，廠商一再延宕，導致拆遷費多了2360萬。如今更傳出特定住戶可以選車位、選店面，住戶沒有信託同意就沒法選車位，一有意見就被指是阻礙開發，遭到變相恐嚇，廠商有恃無恐、市府無法可管，居民無可奈何。

台南市安平二期國宅海砂屋都更重建案，市府今年1月初核定權利變換計畫並發布實施，都發局原訂4月完成226戶搬遷、展開重建。盧崑福表示，截至目前為止卻仍有1戶釘子戶不願搬遷，重建案無法動工，許多住戶擔心，租金補貼只有30個月，現已浪費8個月。負責重建案的中國建築經理公司不僅未在台南設立辦公室，又不認真出面協調，市府都發局未依《建築法》第81條規定危害建物得強制拆除，政府公權力在哪？可見市府明顯是幫兇。

市議員盧崑福接獲民眾檢舉函，交通局發包「臺南市公有停車場電動汽車充電環境與設備建置暨停車開單充電服務勞務委託案」決標金額2億6360萬元，這項標案不僅由市府提供土地，環保局更補助2億5118萬，但為何每度電收費8到14元，價格明顯偏高，電費收費如何分攤？另外，得標廠商台達電在台灣已經沒有生產線，為何仍可以得標，檢舉人懷疑該廠商是用大陸產品的貼牌貨，要求市府嚴格監督。

檢舉人更指出，公有市場充電設備建置勞務案採購，市府歸類是限制性招標，恐有包庇業者詐領補助、收取回扣的黑幕。盧崑福表示，當年經發局前局長陳凱凌遭黑函檢舉不法，市議員曾在議事廳要求市長黃偉哲、政風、法制處調查不法，當時市府嚴詞幫他背書，但事後檢調證實陳凱凌涉及多項不法，迄今仍在服刑，盧崑福在議事廳送交檢舉函給黃偉哲，要求嚴格徹查這件不法情事。

