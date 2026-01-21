南市五妃街道路再現天坑 市府啟動跨局處小組嚴密監控確保安全

南市五妃街道路再度出現天坑，副秘書長林榮川率工務、水利等相關單位會勘並組成跨局處專案小組，持續監控現場，確保公共安全與周邊住戶權益。（記者李嘉祥攝）

▲南市五妃街道路再度出現天坑，副秘書長林榮川率工務、水利等相關單位會勘並組成跨局處專案小組，持續監控現場，確保公共安全與周邊住戶權益。（記者李嘉祥攝）

臺南市五妃街再度出現道路下陷（俗稱天坑）情形，工務局副局長王建雄20日在現場全程監控，副市長葉澤山及姜淋煌亦先後到場關心處置進度；副秘書長林榮川21日再度率工務局、水利局等相關單位會勘，組成跨局處專案小組持續監控現場狀況，務求即時因應，全力確保公共安全與周邊住戶權益；市府強調，除即時止災外，也將加速從根本釐清成因，釐清是否涉及地下管線問題或施工行為不當，後續將視調查結果，嚴格要求相關責任單位負起修復與賠償責任，並全面檢討施工監管機制。

工務局表示，五妃街道路坑洞是掃描雷達掃描訊號異常範圍，透地雷達成果還未全部彙整完成，廠商為儘快恢復交通及善後機具施作重壓造成坑洞，疑似因工地連續壁滲漏所致，已要求工地先止連續壁滲漏，道路坑洞部分一併填補；結構技師公會、大地技師公會等技師二度至現場勘查，並經過營造廠專案工程人員確認後，連續壁已無滲漏，已要求營造廠持續監控基地四周道路及鄰房，以維護公共安全。

工務局指出，在周邊安全方面，已同步啟動鄰房監測機制，經初步檢視，周邊建物尚無結構安全疑慮，相關監測作業將持續進行；在專業檢測部分，市府已完成透地雷達檢測，相關檢測報告預計於1至2日內出爐，後續將依檢測結果進一步釐清地下狀況與可能成因，作為後續處置與責任判定的重要依據；目前工務局已要求廠商先暫緩建築工地工程，全面緊急處理地層部分流失事宜，並依違反建築法規定裁罰營造廠9萬元，後續也會持續依法究責。