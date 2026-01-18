南市五王國小團隊研發彩色球球勇奪教育部特殊教育教材教具全國競賽優等
▲南市五王國小團隊以創意結合教育現場研發彩色球球，勇奪教育部特殊教育教材教具全國競賽優等。（記者李嘉祥翻攝）
由臺南市永康區五王國小教師團隊研發的學前特殊教育教材教具「彩色球球」，以高度創意、多功能操作方式與貼近幼兒需求教學設計榮獲評審青睞，於教育部第八屆「獎助研發特殊教育教材教具競賽」中脫穎而出榮獲身心障礙類學前教育組優等，彰顯地方教育能量及展現南市於特殊教育領域深耕的成果。
市長黃偉哲表示，教師團隊透過貼近幼兒需求的操作設計，讓不同能力孩子都能在遊戲中學習；而教育必需從現場出發，此次得獎作品正是教師觀察幼兒需求後產生的創意成果，是極具實用性的優質教具；未來會持續投注資源協助更多教師研發教材、發展專業，讓教學現場持續創新，打造友善多元教育環境。
教育局長鄭新輝指出，優質教具能大幅提升幼兒的學習動機與參與度，尤其對特殊需求幼兒更是重要的橋梁；「彩色球球」整合感官、認知、精細動作、情緒理解等多面向能力，符合特教重視「跨領域學習」的理念，能獲獎是對南市教師專業研發力的一大肯定，也鼓勵現場教師勇於嘗試，不只教學，更要引領孩子看見不同的可能性，共同打造高品質的學前教育環境。
獲獎研發團隊成員－五王國小教師何思璇、教師黃雅琳及教師黃怡華說，「彩色球球」誕生源於特殊需求幼兒在閱讀繪本時較難參與，因此將抽象顏色與情節轉化為具體可操作的毛球教具，讓孩子能以觸覺、視覺與動作多重參與；在實際教學中，幼兒對毛球興趣濃厚，能自然練習顏色認知、手眼協調、分類排序與情緒表達，成效超出預期；此教具不僅具備高功能性，也有著環保回收再利用的設計巧思，展現教師落實教育理念的努力。
鄭新輝局長再次肯定得獎團隊創意與用心，也期許未來能有更多特教老師投身自製特教教材教具，持續以創意與專業陪伴每位孩子，打造更包容、更多元的學習環境。
