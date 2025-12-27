南市交局推動區區有充電站 第四批上線啟用

南市交通局積極推進區區有充電站計畫，第四批充電站上線啟用。（記者李嘉祥攝）

▲南市交通局積極推進區區有充電站計畫，第四批充電站上線啟用。（記者李嘉祥攝）

為推動淨零轉型與永續城市建設，臺南市政府積極打造友善電動車使用環境，交通局與環保局聯手向環境部爭取2.5億經費於37個行政區202處站點建置90座180席200kW快充格位及266座/席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，由台電公司台南區處及新營區處配合完成電力供應後分批啟用營運，推進區區有充電站計畫，也降低電動車主旅程焦慮。

交通局長王銘德表示，第四批充電站座落於8個行政區9處場域，地點包括南區台南市立游泳池、安平區億載公園路外停車場、歸仁區歸仁里活動中心、七股區篤加社區活動中心、北門區學甲戶政北門辦事處、官田區葫蘆埤自然公園停車場、六甲區中山路43巷公園、柳營區建國路與康樂街口以及德元埤荷蘭村停車場，共計4席快充及11席慢充格位；除南區台南市立游泳池屬「充電優先格位」，其他8處場域均屬「充電專用格位」，籲請駕駛人使用停車格位時多加注意，如占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發依法可處1200元罰鍰。

王銘德局長指出，27處充電站合計18席快充格位及34席慢充格位分三批次啟用，自今年5月啟用至今累積使用475次，總充電度數為10676.853度，其中六甲區六甲運動公園使用次數高達89次，其次為東山區東山路外停車場69次、新營區三民路停車場44次、安平區南島路市政園區路外停車場42次、官田區官田衛生所34次，交通局與委外營運廠商將持續推廣，歡迎民眾多利用。

王銘德局長也強調，為確保公有停車場充電服務訂價合宜，已要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元；該案營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案；駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊、優惠活動及充電與支付等服務；南市所有停車場域充電設施資訊均整合發布至交通局官網及「台南好停APP」，讓民眾可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。