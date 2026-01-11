南市交警大隊前進國際馬拉松現場 結合運動賽事宣導交通安全

南市交通警察大隊前進國際馬拉松現場，結合運動賽事宣導交通安全。（記者李嘉祥攝）

為提升市民交通安全意識，讓交通安全觀念融入日常生活，臺南市政府警察局交通警察大隊參與於歸仁區舉辦的「臺南國際馬拉松」活動，向參賽跑者及現場民眾推廣正確的用路觀念，強化全民交通安全防護意識。

交通大隊交安宣導團成員主動走入人群，與跑者親切互動、傳達交安知識，透過輕鬆活潑方式與跑者同樂，將原本較嚴肅的交通議題以貼近生活的方式傳達給民眾。許多跑者在賽前暖身或完賽後，主動駐足聆聽宣導內容，展現高度參與度，讓交通安全宣導在歡樂的活動氛圍中自然深化。

交通警察大隊也特別針對高齡者及長者交通安全進行重點提醒，說明隨著年齡增長，視力、聽力及反應能力可能逐漸退化，無論是步行、騎乘機車或駕駛汽車，都更需要注意路口安全、遵守交通號誌，並養成「停、看、聽」的良好用路習慣，以降低交通事故發生風險，保障自身與他人的生命安全；宣導團亦向民眾詳細說明115年度高齡者駕照更換新制規定，提醒符合年齡資格之駕駛人，應依規定期限完成換照程序，並配合相關體格及認知功能檢查，以確保行車安全。

交通警察大隊大隊長黃宗仁表示，透過結合運動賽事與交通安全宣導，不僅能有效接觸不同年齡層族群，也有助於建立民眾正確的交通安全觀念，未來會持續走入各類活動及社區，推動友善安全的交通道路，攜手預防事故發生