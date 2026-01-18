南市交警大隊宣導團受邀高雄榮總臺南分院講座 提醒通勤族注意大車視野死角

南市交警大隊宣導團受邀高雄榮總臺南分院講座，提醒通勤族注意內輪差及大車視野死角。（記者李嘉祥攝）

為維護員工通行交通安全，臺南市政府警察局交通警察大隊「交通安全宣導團」受邀前往高雄榮民總醫院臺南分院辦理交通安全講座，透過實際交通事故案例影片與講解說明，提升院內員工對日常用路風險的認識，並強化防禦駕駛觀念，降低交通事故發生的可能性。

交通警察大隊宣導團表示，依據全國交通事故分析結果顯示，大型車事故多與內輪差及視野死角有高度關聯；由於大型車車體高、視角受限，車頭下方、車側及車後方皆為駕駛人難以察覺的危險盲區，提醒院內員工上下班途中行經交流道、外環道路或大型車頻繁路段時，應特別留意大型車轉彎、變換車道及起步狀況，切勿貿然靠近，另也呼籲大型車駕駛起步前，務必再次確認周邊狀況，以降低事故風險。

宣導團也強化「停讓行人」觀念，強調依交通法規規定，若汽車前懸或機車前輪已進入行人穿越道，且與行人距離過近，即屬違規行為，除影響行人安全外，亦可能面臨取締處罰，呼籲駕駛人行經路口或人行穿越道前，應減速慢行並確實停車禮讓行人先行通過，切勿心存僥倖，應養成「停、看、讓」的良好用路習慣，共同營造安全友善的通行環境。

交通警察大隊大隊長黃宗仁指出，大型車於轉彎時所產生的「內輪差」極具危險性，後輪行駛軌跡較前輪內縮，車輛越大、內輪差影響越明顯，稍有疏忽便可能將行人或騎士捲入車底，造成重大傷亡；警方會持續以「執法與宣導並行」方式加強交通安全教育與管理，從源頭預防事故發生，守護用路人生命安全。