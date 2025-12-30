【南市交通事故風險再降溫 市府防制作為持續展現成效】

▲交通局局長王銘德強調，以科學化、精準化與系統化方式推動交通安全工作。

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府於昨（29）日召開道路交通安全會報，由副市長葉澤山主持並責成各局處持續強化事故風險管理與跨局處協作。市府道安團隊於會中就114年交通事故整體趨勢進行完整盤點與檢討。分析結果顯示，雖然上半年事故較為集中，累計A30死亡人數一度偏高，但市府自第二季起即啟動精準防制與滾動檢討機制，各項改善作為已逐步展現成效。統計顯示，南市交通事故自5月起呈現連續五個月下降趨勢，5至9月A30死亡人數亦趨於穩定，顯示事故風險已自高點逐步緩降，整體防制作為正持續發揮效果。

▲人行環境與校園周邊交通環境優化，強化道路設計與安全性。

副市長葉澤山表示，交通安全的改善不會一蹴可幾，核心在於穩定且持續的防制策略，市府面對上半年事故偏高的壓力並未迴避，而是立即啟動風險盤點、逐項對症下藥，加速推動工程優化、精準執法與教育深化工作，並以跨局處合作累積改善力道，道安團隊會持續以數據為基礎，針對事故熱區、熱時與高風險族群調整策略，最終目標是建立長期穩定的交通安全環境。

交通局局長王銘德指出，依據114年前3季(1-9月)事故資料分析，死亡事故仍以機車占比66%最高，高齡者比例亦達47%，為兩大核心風險族群。另從區域差異觀察，原縣區事故量雖較低，但死亡率偏高，超速與自撞等單一車輛事故占比明顯，使事故嚴重度相對提升；原市區因車流密集，事故件數雖多但多以輕傷為主。值得注意的是，A1與A30死亡事故熱點呈現全市多點分散，事故並非來自單一路段或單一因素，防制工作必須依區域風險差異採取不同策略，道安團隊也將持續落實轄區健檢工作，精準防制事故風險問題。

王銘德局長表示，市府在事故防制上持續以工程、教育與執法三大面向系統性推動，A1案件均採逐案勘查並要求於一週內完成現勘，對於可立即著手的項目即時優化，同時穩健爭取中央補助推動道路品質、人行環境與校園周邊交通環境優化，強化道路設計與安全性。在執法方面，警察局依事故熱點與肇因特性加強精準取締，順安專案亦持續鎖定速率、未停讓等高風險違規項目執法。在高齡族群部分結合社區據點、宮廟、衛生與社福系統推動情境與案例宣導，協助長者提升風險辨識與自我保護能力。

局長王銘德強調，市府道安團隊將持續依據事故熱區、族群特性滾動調整防制作為，並持續與中央密切合作，以科學化、精準化與系統化方式推動交通安全工作。同時也提醒市民朋友，許多事故往往因「短暫分心」或「一時搶快」所造成，騎車、開車經過路口時多看一眼、多停讓一下，尤其是在清晨、夜間或速度較快的路段更應提高注意力，日常的一個小動作，就能為自己與家人多添一分安全。(照片由交通局提供)