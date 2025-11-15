南市交通助理員開單喊停 民間搶救

台南市警方調整交通助理員職務，減少開單比例，提高交通疏導、宣導的工作。（程炳璋攝）

為解決台南違停亂象，市府6月招考18名交通助理員，分發原市區6個分局培訓、8月上線，協助舉發違停，後有1人遭辭退，月平均開單數從過去約7800件，增至約1.2萬件，引發民怨，但6至8月死傷事故較去年同期減少4.8％；惟制度上路百日，市府日前宣布「暫停」交助員取締違停，民團認為此舉是自廢武功，除發起搶救交通助理員連署，16日將號召「搶救交通助理員：寫信馬拉松」，疾呼不要等到事故發生才要補救。

六都現僅桃園仍無交通助理員，其餘五都雖聘用，但只有台北、台南協助違停開單。其中北市自內政部於民國77年公布「交通助理人員設置辦法」後雇用交助員至今。北市停管處說，去年共舉發21萬餘件違停，且執行迄今未遭遇特別阻力。

反觀台南交助員上路以來卻飽受責難，屢有民代接獲陳情稱暫停一下就被開單，批「政府整頓交通只剩開單功能」要求市警局檢討改進。也有店家反映「客人怕違停不敢上門，生意一落千丈」、「用罰款欺負百姓，製造仇恨」，議員更揚言刪減助理員預算。市府10日宣布暫停交助員取締違停，卻引發關心交通議題的市民、民團強烈反彈。

台南市人本交通促進協會面對市府限縮交通助理員取締開單，痛批是自廢武功，強調無故限制執法行為，對台南交通環境有害無益，嚴厲譴責此舉忽視用路人安全，增加守法市民的風險與成本。違規取締不該是交通改善的唯一策略，但卻是重要手段，協會10月25日於臉書粉絲專頁發起「搶救交通助理員」網路連署，迄今超過500位市民響應。

據悉，台中市102年設立交通助理員，1年後即因開出4.8萬張罰單引發民怨、民代反彈，後來均轉為內勤；南市基層員警很擔心步上台中後塵，如今果真應驗。

新北、高雄的交助員，都只負責協助執行道路交通管理的製單、寄發等內勤工作。高雄市警局配合市府約聘雇人員續聘雇用計畫，現有26位交助員，離職或退休都不再補聘。

六都唯一沒有交助員的桃園市警局說，將審慎綜合評估有無必要設置交助員。基層員警認為桃園應跟進，若有交助員取締違停，可讓警力有更多心力用在其他地方。