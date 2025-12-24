南市交通局榮獲政府服務獎

為提升緊急救護效率與交通安全，臺南市政府交通局推動「救護優先智慧暢行」專案，運用智慧交通科技強化救護車通行效率，公共服務創新成果榮獲國家發展委員會第八屆「政府服務獎」；市長黃偉哲讚揚交通局長王銘德與團隊創新表現，勉持續運用智慧科技管理交通政策。

黃偉哲表示，救護車執行勤務會雖會開啟警示燈及警鳴器，可直接穿越紅燈路口，但仍可能會有路口衝突發生，增加救護人員壓力；「救護優先智慧暢行」結合路側感測及車載設備，救護車執行緊急任務時，系統可即時調整路口號誌，以「綠燈延時、紅燈縮短」策略打造救護車專屬通行綠波帶，縮短行車時間，提升到院搶救黃金時效及兼顧路口行車安全與交通秩序。

黃市長說，第八屆「政府服務獎」全國共一四四個單位參選，最終僅廿六項脫穎而出，評審委員肯定交通局專案服務設計、實務推動及民眾實際感受整體表現，具備高度示範與擴散價值，期盼此成功經驗被複製推廣，造福更多人。

王銘德局長指出，「救護優先智慧暢行」展現智慧城市以人為本治理精神，目前建置於成大、奇美、安南醫院周邊路廊及郭綜合、市立醫院周邊卅五處重點路口，是全國最大車聯網系統；明年將擴大拓展至溪北地區柳營奇美醫院及佳里奇美醫院周邊路口，透過智慧號誌即時調整燈號讓救護車優先安全通過路口，為緊急病患爭取黃金搶救時間。