南市交通局歲末秀施政成果 各項交通建設齊頭並進 打造公共運輸新紀元

▲南市交通局長王銘德率團隊秀出今年施政成果，各項交通建設齊頭並進，打造公共運輸新紀元。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府交通局今年以「公共運輸新紀元、交通建設向前行」為核心，落實「城鄉共榮、暢行臺南」交通施政主軸，啟用3座前瞻立體停車場及2座轉運站，捷運第一期藍線綜合規劃、永康鐵路地下化可行性研究獲行政院核定，力拚明年捷運先期工程動工，另在人本交通、公共運輸、低碳永續、智慧管理等方面也有相當成效；交通局5日舉行年終記者會，交通局長王銘德率團隊秀成果，並展望明年臺南交通施政，將持續打造友善、永續交通環境、加速連結區域捷運、公車路網，讓臺南交通建設繼續向前行。

王銘德局長表示，在軌道建設方面，第一期藍線綜合規劃已獲得行政院核定，力拚115年完成統包工程招標及先期工程動工，6年後通車，其餘優先路網的第一期藍線延伸線、紅線及深綠線的可行性研究均已提交中央審議，綠線刻正進行可行性研究最後的修訂作業，黃線則在進行可行性研究作業中；長8.23公里的臺南市鐵路地下化隧道主結構已全線完成，鐵道局預估於115年12月軌道切換至地下通車及啟用台南地下車站，至新增設的林森站及南台南站則分別訂於118年9月及119年9月啟用，120年3月南鐵地下化整體計畫完工。

王銘德局長說，全長6.72公里的永康鐵路立體化可行性研究業已獲行政院核定，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另增設康橋地下站，後續將由鐵道局接手綜合規劃、細部設計及動工等作業。新市段鐵路立體化可行性研究交通部於今年11月14日辦理實地勘查，瞭解鐵路立體化規劃與沿線平交道情形；仁德鐵路立體化已完成可行性研究報告，並取得台鐵、議會的同意函，預定今年底前提報交通部審議。

王銘德局長指出，東區青年路、文化中心、北區成德里等3座多目標立體停車場、及和順、永康2座轉運站相繼落成啟用，3座多目標立體停車場除提高當地的停車供給，也滿足托嬰、里民活動中心等不同需求，2座轉運站則提供民眾舒適的候車轉乘空間，也連結國道客運、市區公車形成路網，成為安南區、永康區交通樞紐及轉運中心的新地標；大台南公車市區公車路線重新規劃3級路線，分別為都會公車、生活公車、厝邊公車，以截彎取直、增加班次、深入社區的方式陸續上線服務，。

南市交通局自108年起推出5期小黃公車共42條路線，遍及27個行政區，達成溪北地區區區有小黃公車目標，累計服務超過37萬人次，並首創預約站牌、結合醫療服務據點、整合公車動態APP，滿意度高達90%以上，讓偏遠地區的公共運輸更全面，今年已規劃第6期的10條新路線，預計於明年陸續通車。

王銘德局長強調，綠色運輸是當前主流，南市公共自行車YouBike 2.0今年提前達成第一期建設，共計632站、投入5300輛車及900輛電輔車，並突破1100萬使用人次的里程碑，也投保提高使用者保障的傷害險、第三人責任險，同時啟動第二期建置計畫，將再增加200站、1800輛車，建構更緊密的公共自行車網路；另也持續導入AI影像辨識系統進行車流偵測，陸續完成舊城區路網主要幹道、以及關廟、大灣、安定、永康、仁德、及南科通勤路廊周邊聯絡幹道的智慧號誌系統建置，截至114年累計智慧管控路廊長度已達32.6公里、智慧管控路口數達208處，平均能節省10%~15%不等的幹道通過時間。

王銘德局長也進一步說明今年道安團隊完成學校周邊路口行人專用時相70處、早開時相150處、行人號誌80處、標線型人行道15處、綠底行穿線30處、行人庇護島12處、退縮行穿線13處；智慧號誌系統也進一步運用在緊急救護廊道，於3大急救責任醫院、2大地區型醫院（成大、奇美、安南、郭綜合、台南市立醫院等）周邊道路建置緊急車輛優先號誌系統，共計置20輛救護車，於35處路口提供服務，榮獲今年第8屆政府服務獎。