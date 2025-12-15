南市交通、民政雙獲國發會政府服務獎肯定

台南市政府推動創新治理與便民服務成果再獲中央肯定。行政院副院長鄭麗君今(15)日頒發國發會第8屆「政府服務獎」，台南市政府自全國144個參獎機關中脫穎而出，由交通局與民政局一舉拿下兩項大獎，展現市政團隊在數位創新與人本服務並進的治理實力。

台南市長黃偉哲對於市府團隊獲獎表示感謝，並指出，這不僅是對台南市政成果的肯定，更是對第一線公務人員長期投入公共服務的鼓勵。他強調，市府將持續秉持「以民為本」的核心理念，從市民實際需求出發，務實推動有感服務，讓政策真正落實於日常生活。

頒獎典禮由台南市政府副秘書長徐健麟率隊北上領獎，並代表市長出席受獎。他表示，市府團隊近年以跨局處、跨領域的創新思維推動多項便民措施，透過政府服務獎的評選機制，不斷檢視政策執行成果，精進服務品質，此次獲獎也為團隊注入持續前行的動力。

研考會指出，台南市此次共有兩個機關獲獎。其中，交通局以「救護優先．智慧暢行」專案榮獲「數位創新加值」獎，首創「點對點模組控制」技術，將車路聯網應用於智慧號誌系統，有效提升救護車通行效率，爭取傷病患黃金救援時間，同時降低用路風險，兼顧救護人員與市民行車安全。

圖說：台南市政府交通局「救護優先 智慧暢行」獲第8屆政府服務獎數位創新加值獎項(圖片來源/台南市政府提供)

民政局則以「眾神之都的氣質轉型—優質廟會．市民共好」方案，獲得「社會創新共融」獎肯定。該計畫首創廟會輔導SOP，促成百餘家宮廟簽署自律公約，並推動環保三部曲、宮廟博物館、雙語友善與文創推廣等措施，使宗教活動兼顧信仰文化、環境永續與市民生活品質，展現台南獨具特色的治理成果。

研考會主委王效文表示，市府未來將持續輔導各機關發展前瞻性服務，善用公私協力與在地資源，讓「便民」不只停留在政策口號，而是落實在市民生活的每一個細節，並成為全國可供借鏡的治理典範。

