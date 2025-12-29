南市人間道慈善會捐復康巴士 與市府公私協力為身障者提供便捷服務

南市長黃偉哲、社會局長郭乃人感謝南市人間道慈善會捐贈復康巴士，與市府公私協力為身障者提供便捷服務。（記者李嘉祥攝）

響應臺南市政府照顧弱勢優先的施政理念，社團法人台南市人間道慈善會秉持回饋社會初衷捐贈一輛復康巴士，協助提升身心障礙者及行動不便者的交通服務量能，29日並於永華市政中心二樓迴廊舉行捐贈儀式，市長黃偉哲、社會局長郭乃文代表市府受贈並回贈感謝狀，感謝慈善會以實際行動支持市政、關懷弱勢，攜手打造更友善的城市環境。

黃偉哲市長表示，復康巴士是長輩與身障者打破行動限制、參與社交生活的重要支柱，目前全市155輛巴士年服務量已突破28萬趟次、耗損率極高，市府透過公私協力挹注資源，確保行動不便者不與社會脫節，除會善用資源將此份溫暖落實於每位市民，也期許善念持續傳遞。

台南市人間道慈善會理事長徐玲媚說，慈善會成立於2016年，秉持「濟弱扶貧」精神深耕公益，此次在總幹事及全體理監事支持下匯聚愛心貢獻社會，也強調行善之路必須永續傳承，捐出「1號」只是開始，未來會持續集結大眾力量，朝人間道「2號」邁進，為弱勢族群提供更完善的交通服務。

郭乃文局長肯定南市人間道慈善會長期投入弱勢家庭與獨居長者關懷，並持續辦理捐血活動及台19線獎助學金頒獎典禮等公益行動，此次更捐贈市府復康巴士，公私協力守護身心障礙朋友的交通需求，也盼能帶動更多慈善團體與民眾投入公益、共築友善城市。

郭乃文局長進一步指出，南市目前有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年約可提供30萬趟次以上服務，平均每台車1個月需跑1800公里以上，這些車輛多數由民間企業、團體或市民個人所捐贈，市府用於汰換年限已逾10年以上之老舊復康巴士，保障使用民眾行車安全，也提醒復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，有使用需求者需先預約。