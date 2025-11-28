南市仁德公辦都更宜居仁和全齡友善社宅動土 象徵邁向多元共好

南市副市長趙卿惠、都發局長林榮川、社會局長郭乃文與立委、議員聯合為仁德區二空新村B區宜居仁和社宅工程動土。（記者李嘉祥攝）

仁德區二空新村B區「宜居仁和社會住宅」舉行動土典禮，是臺南市第五案動土的公辦都更案，可節省約9.15億元公帑；副市長趙卿惠、都市發展局長林榮川、社會局長郭乃文與立委、議員聯合祈福及動土。

市長黃偉哲表示，南市公辦都市更新以公益多贏導向為核心精神，透過都更制度設計與土地活化帶動城市空間重整與建設能量，同時無償取得社會住宅與公共設施，減輕財政負擔。

黃偉哲市長進一步說明，南市攜手中央共推社宅，規劃戶數已突破逾1.2萬戶，公辦都更「宜居仁和」與「宜居仁愛」社宅今年交屋入住，南市首座自建「宜居小東」社宅年底將招租，展現市府落實居住正義行動力；未來會持續結合中央政策與地方創新機制，打造分布均衡、設計友善的社宅網絡，實踐「以居為安、以人為本」城市願景。

林榮川局長說明該案為二空新村地區第二期社宅工程，鄰近巴克禮紀念公園、學校及停車場等公設用地，生活機能完善，定位為兼具綠地系統、人本環境、文化綠廊與低碳社區的綜合型宜居社區，預計提供170戶社宅，另並設置托嬰中心等社福設施，預計118年完工。

林榮川局長指出，宜居仁和社宅融入二空眷村文化，導入藝文與文創元素，並採低建蔽率、立體綠化與花園屋頂，結合節能遮陽板與環保建材，達到綠建築銅級以上標準，象徵社宅推動從量的累積邁向質的創新，為市府落實居住正義與區域均衡發展的重要里程碑，亦將為仁德地區帶來新型態共融宜居生活。