南市今年度首批地籍清理標售開標 標脫8標得款3,124萬元

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臺南市政府地政局今(11）日辦理115年度第1批地籍清理代為標售作業，本次公告標售21標，順利標脫8標，得標金額3,124萬餘元。

市長黃偉哲表示，市府推動「地籍清理代為標售」政策，是為了徹底解決過去地籍登記不全、或與現行法規不符的問題。透過釐清產權與活化土地，配合當前大臺南地區各項重大建設與投資熱潮，不僅能有效提升土地開發效益、增加建築用地的供給，也能進一步落實農地農用的政策目標。

地政局長陳淑美表示，針對那些登記資料不完整，或是權利人身分不符規定，且經公告後仍無法釐清權屬的土地，才由地政局執行「代為標售」。她強調，標脫之土地合法權利人，未來皆可依規定申請領取標售所得的價金，本局透過此舉積極處理權屬不明的產權，致力於協助民眾釐清地籍，確保其應有的資產權益。

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陳淑美指出，本次標售案中，西港區一筆持分土地3013.16平方公尺(約911.48坪)的鄉村區乙種建築用地最具代表性，本次開標全數標脫，單錄最高標脫金額為435萬1,108元。透過公開標售機制，原本因產權分散而難以利用的零散持分成功整合，不僅釐清了陳年地籍爭議，也有效活化閒置土地，提升整體經濟價值。

地政局提醒，若民眾符合本次標售土地的優先購買權規定，請務必在決標後10天內（115年6月11日至6月22日）主動以書面方式向地政局提出申請。此外，土地相關權利人請留意，自保管款存入之日起10年內可依規定檢附申請書及相關證明文件領取價金。若對相關作業有任何疑問，歡迎洽詢地政局或各地政事務所，以保障權益。

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