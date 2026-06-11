南市今年度首批地籍清理標售開標 確保民眾資產權益兼推動土地資產活化

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南市今年度首批地籍清理標售開標，西港區一筆鄉村區乙種建築用地持份土地全數標脫。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市今年度首批地籍清理標售開標，西港區一筆鄉村區乙種建築用地持份土地全數標脫。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府地政局11日辦理115年度第1批地籍清理代為標售作業，此次共公告標售21標，順利標脫8標，標脫率38%，得標總金額3124萬餘元；其中西港區一筆持分土地約911.48坪的鄉村區乙種建築用地最具代表性，開標結果全數標脫，單筆最高標脫金額435萬1108元。

市長黃偉哲表示，市府推動「地籍清理代為標售」政策目的是為徹底解決過去地籍登記不全、或與現行法規不符的問題，透過釐清產權與活化土地，配合當前大臺南地區各項重大建設與投資熱潮，不僅能有效提升土地開發效益、增加建築用地的供給，也能進一步落實農地農用政策目標。

廣告 廣告

地政局長陳淑美進一步說明，針對登記資料不完整、或權利人身分不符規定，且經公告後仍無法釐清權屬的土地，地政局才會執行「代為標售」作業，此舉除可協助釐清陳年地籍爭議，確保民眾應有的資產權益，也成功整合原本因產權分散而難以利用的零散持分，可處理權屬不明的產權，有效活化閒置土地，提升整體經濟價值，且標脫的土地合法權利人，未來皆可依規定申請領取標售所得的價金。

地政局也提醒符合此次標售土地的優先購買權規定的民眾，務必在決標後10天內（115年6月11日至6月22日）主動以書面方式向地政局提出申請；此外，土地相關權利人自保管款存入之日起10年內，均可依規定檢附申請書及相關證明文件領取價金。若對相關作業有任何疑問，可洽詢地政局或各地政事務所，以保障權益。