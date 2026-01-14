南市今年第一次開發區土地聯合標售 釋出麻工、南科、商60開發區精華土地

南市地政局辦理今年第一次開發區土地聯合標售，推出麻工、南科、商60開發區精華土地；圖為麻豆工業區。（記者李嘉祥攝）

為促進公有土地積極開發與利用，臺南市政府地政局辦理115年第一次開發區土地聯合標售，釋出多筆產業用地，其中包括麻豆工業區、北安商業區及臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收區等3處開發區共計11筆10標土地，自即日起至3月5日公告招標，並訂於3月6日於臺南市政府永華市政中心辦理開標作業，市長黃偉哲鼓勵各界把握臺南核心區稀有釋出土地投資契機踴躍投標，攜手推動區域發展。

市長黃偉哲表示，市府秉持地方需求，以公開標售、標租及設定地上權等多元處分方式處理開發區土地，創造區域活力並落實公有土地永續利用政策；此次標售的各開發區除具交通優勢、整體生活機能完善，同時也能帶動地方產業與未來科技的協同發展，均衡區域產業發展與升級，期盼優質廠商進駐與開發。

地政局長陳淑美說明麻豆工業區位置鄰近麻豆交流道，傳統產業聚集，可擴大南部科學園區科技產業腹地，成就大臺南產業與科技廊帶，滿足產業需求，促進地方經濟再生與繁榮；北安商業區位處安南區北安路二段蛋黃區，為安南區副都心，可吸引商業投資及活絡周邊住宅機能。南科F、G區段徵收區位於南科特定區發展核心，鄰接善化車站、善美大道與善福大道等主幹道，具備良好交通可及性與區域連結條件，隨南科發展科技產業聚集效應明顯，帶動穩定就業人口與居住需求，公共設施與生活服務機能均同步到位，具備立即投入開發的條件，適合住宅社區或複合型投資開發運用。

陳淑美局長指出，近期廠商爭相詢問標售標的，為滿足各界對工業區、商業區及產業專用區等各產業用地需求，地政局規劃辦理此次標售作業。麻豆工業區推出的5標工業用地中，有2標為甲種工業區、3標為乙種工業區；北安商業區推出2標商業用地；另南科F、G區段徵收區推出1標商業用地及3筆2標住宅用地，提供投資人更多元選擇與規劃利用，歡迎各界踴躍參與投標。

地政局呼籲得標者應於決標次日起20日內完成繳交第一期款；90日內繳交第二期款，相關資訊可上地政局網站瀏覽；有意投標民眾，需於3月5日投標期間截止前，以掛號寄達臺南成功路郵局第239號信箱；另也提醒投標人，此標售作業並未委託民間不動產仲介業者辦理，如有疑義可直接洽詢臺南市政府地政局。