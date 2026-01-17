南市企業托兒補助 開跑

為鼓勵事業單位營造友善職場育兒環境，協助勞工兼顧工作與家庭，達到育才與留才目標，臺南市政府勞工局持續推動雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或提供托兒措施，並受理相關經費補助申請，受理時間自即日起至二月廿八日止，市長黃偉哲鼓勵事業單位踴躍提出申請。

黃偉哲市長表示，事業單位辦理企業托兒不僅有助於提升企業形象，也能協助員工在家庭與職場間取得良好平衡，打造穩定工作環境與友善職場文化，吸引及留任優秀人才。

勞工局長王鑫基說明依勞動部「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及「臺南市補助雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施經費實施辦法」，雇主設置哺集乳室者，最高可補助二萬元；新設托兒設施如幼兒園、職場互助教保服務中心或托嬰中心等最高補助五百萬元；已設置托兒設施的事業單位如有改善或更新需求亦可申請經費補助，每年最高補助五十萬元。

王鑫基局長指出，受僱者子女送托於托兒服務機構且雇主有提供托兒津貼或辦理居家式托育服務者，每年最高可補助六十萬元，不分事業單位規模大小，只要雇主願意支持員工子女照顧需求，皆可提出補助申請，政府將依規定提供相應的補助支持，提醒有意願申請今年度第一期補助的事業單位把握機會；勞工局也會持續鼓勵及輔導事業單位設置哺集乳室及托兒設施或提供托兒措施。