南市休閒場館離學校距離 修法加嚴至500公尺

台南市休閒場館距學校住宅距離，修法加嚴至500公尺。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，為期70天會期劃下句點。其中，有關台南市休閒活動場館自治條例修正案，經跨黨派議員連署提案要求遠離學校住宅，避免影響學童。經議會討論後，通過限制未來新設場館必須距離學校住宅500公尺以上。

該修正案，由南市議員蔡育輝提出，獲得33位國民黨、無黨和民進黨跨黨派議員連署，針對台南市休閒活動場館事業管理自治條例第5條第1項提出修正，將原訂遠離學校住宅200公尺以上修改為500公尺以上，以改善社會善良風俗及避免影響學童。

蔡育輝說，雖然其他直轄市及縣市都將禁設範圍定為200公尺，但司法院釋字第738號解釋，本地方自治事項，地方政府可在法律所訂的自治事項範圍內，以因地制宜為考量，制定更嚴格的規範。

多位議員指出，現在家長都非常重視孩子的學習環境，很多家長陳情學校附近好多電子遊戲場所、麻將館和德州撲克牌館，為憂心小朋友會受到影響。除了嚴加稽查管理，將200公尺修改為500公尺以上，拉開這些休閒活動場館與學校和住家距離。

但也有議員認為，中央母法既已設定範圍為200公尺，而且這些場所也限定18歲以上才可進入，違者也有罰則，加上現在網路發達，類似的場館甚至賭博遊戲，透過手機即可接觸，根本無從限制，建議就依母法規定辦理即可。

最後，主席裁定，未來新設場館必須距離學校住宅500公尺以上，但不溯既往。

