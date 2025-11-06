南市佳里區中央社宅開工

南市佳里區六安好室社會住宅開工動土，預計一一七年完工，抒解南科快速發展帶來的居住壓力。（記者李嘉祥攝）

為滿足民眾居住租屋需求，臺南市政府持續與中央合作推動社會住宅，由國家住宅及都市更新中心興辦的佳里區「六安好室」社會住宅昨（六）日舉辦動土典禮，預計於一一七年完工，可提供一六五戶社宅。

內政部政務次長董建宏表示，中央積極興辦社宅，為鼓勵年輕人「敢生、敢養」，今年先提供一千戶婚育宅，期許工程如期如質完成。國家住都中心董事長花敬群說，中央社宅興辦時面面俱到，並將節能減碳、安全、防災及公共空間的營造等各項內容均納入考量。

市長黃偉哲指出，「六安好室」由國家住都中心興建並規劃結合托嬰中心友善育兒家庭，是中央在南市動土的第十三處社宅，也是佳里區首處中央社宅，提供民眾居住好選擇，展現政府對穩定南科人才居住需求的決心。

副市長趙卿惠強調，南科產業效益已顯著外溢至溪北地區，市府與中央攜手興建社宅，提供在地工作年輕人及小家庭居住空間，目前社宅興建數與中央共同興建目標已達標一點二萬戶，未來會持續推動。

立委郭國文提及該社宅基地是他擔任立院財政委員會召委時向國產署及國土署爭取促成，希望讓在地年輕人及南科就業人才就近安居，不再因通勤奔波；立委林俊憲說，南市是推動社宅政策模範生，與中央強強聯手，社宅蓋得好、蓋得快，抒解南科快速發展帶來的居住壓力。

南市都市發展局長林榮川表示，市府興辦宜居社宅成果斐然，仁德區宜居仁愛及永康區宜居成功皆已完工並有租戶入住，北區宜居小東預計今年十二月公告招租資訊。