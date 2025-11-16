南市做工行善團假日修繕行動不間斷 夫妻志工共善助人建構希望家園

南市做工行善團假日修繕行動不間斷，勞工局長王鑫基感謝志工將善行延伸至家庭，夫妻志工共善助人，建構希望家園。（記者李嘉祥攝）

▲南市做工行善團假日修繕行動不間斷，勞工局長王鑫基感謝志工將善行延伸至家庭，夫妻志工共善助人，建構希望家園。（記者李嘉祥攝）

為提升職災及弱勢居民基本居住環境，臺南市政府勞工局做工行善團持續透過免費修繕行動付出溫暖與關懷，16日前往鹽水區後寮、下寮修繕以及到官田區整理二手家具，以行動守護弱勢，打造希望家園。

鹽水區陳姓案主丈夫為挖土機作業臨時工，每月收入不穩，依靠補助過生活，所住房屋於今年7月丹娜絲風災中受損，因經濟窘困無法負擔修繕費用，做工行善團志工會勘並安排後立即納入修繕期程，電氣工會志工前往鹽水區進行斷電作業並配置臨時用電，以利後續施工作業更順利。

廣告 廣告

同樣居住於鹽水區的魏姓屋主長期獨居，以臨時割稻、割草維生，每月僅領取中低收入老人生活津貼4000餘元過活，所住房舍同樣因丹娜絲颱風嚴重受損，因經濟困難無力自行修繕，生活安全堪憂，勞工局會勘後，電氣工會率先協助斷電及安裝臨時電表，其他工會志工將陸續投入屋頂、屋瓦、天花板修繕，拆除與清運作業，盼透過多方力量協助改善居住環境，讓案主能安心返家；另外，鋁製品也前往麻豆區譚姓弱勢案主修繕門片。

社團法人台南市勞工志願服務協會志工也到官田區二手家具倉庫進行家具封膜作業，志工擦拭各方愛心捐贈的家具後以封膜貼合保存，日後將贈送給有需要的弱勢家庭；二手家具倉庫是做工行善團志工讓二手家具重生的修復基地，為確保志工團隊日後作業順暢，電氣志工也至現場檢修電路，為愛心供應鏈提供堅實後勤保障。

勞工局長王鑫基表示，陸續完成的愛心修繕屋背後，凝聚著無數志工的熱忱與奉獻，不畏酷暑寒風默默付出，以實際行動展現對社會的關懷與責任感，成為城市運轉中最溫暖、最堅定的力量，行善力量並由個人延伸至家庭，此次家庭志工有志協的梁志男、林佳香；莊志偉、謝芬蘭；陳明光、陳淑容；黃吉利、吳秋美；田崑遲、黃美玲；楊伯池、陳秀琴；陳來發、苑秀芳及餐飲產業工會郭國仁、錢畇方；鋁製品工會 余承翰、陳奕如等夫妻檔，將愛心修繕成為夫妻促進感情與共善的路徑，夫唱婦隨，深具愛與意義。