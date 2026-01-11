南市做工行善團寒流修繕腳步不停歇 第321戶愛心屋圓滿完工

南市做工行善團寒流修繕不停歇，持續以行動送暖，第321戶愛心屋圓滿完工。（記者李嘉祥攝）

寒流來襲氣溫冷颼颼，但臺南市政府勞工局做工行善團志工持續透過修繕行動為弱勢家庭送暖，11日出動前往鹽水區進行修繕工程，以具體行動實踐黃偉哲市長關懷弱勢、營造宜居城市的核心精神，議員沈家鳳也帶水果到場為志工加油打氣。

勞工局長王鑫基表示，去年7月丹娜絲風災侵襲，鹽水區陳姓案主房屋嚴重受損亟需整修，但因經濟狀況不穩無力負擔龐大的修繕費用，做工行善團接獲通報後立即展開規劃並安排修繕期程，前期已完成斷電、拆除及管線配置等工程，後續室內裝潢、磁磚鋪設及油漆粉刷等作業亦順利完工；電氣工會接力進場完成廚具及衛浴設備安裝，為修繕工期畫上圓滿句點；該案為做工行善團完成的第321戶，也是黃偉哲市長任內完成的第240戶，不僅修補了房屋，更溫暖了家庭，展現善的循環力量。

金城獅子會等善心人士同步響應捐助房屋修繕材料費，由社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長代表受贈，大台南總工會副理事長陳美靜贈送床包組，台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長也連結總祿境土地公廟平安米送給修繕案家；社團法人台南市勞工志願服務協會捐贈電風扇，李俊平理事送飲品慰勞志工，後宅社區發展協會郭美月理事長也到場關懷，共同支持此項修繕行動持續推進。

王鑫基局長指出，響應黃偉哲市長大水庫理論，勞工局攜手民間共同關懷弱勢，感謝各公會志工憑藉專業技術合力完成各項修繕工程，以及各社會團體以行動回饋社會的善心，共同守護需要幫助的家庭，為城市注入溫暖人心的正向力量。