南市做工行善團接力為弱勢家庭房屋修繕 傳遞溫暖

南市做工行善團持續為弱勢家庭房屋修繕，傳遞溫暖。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局做工行善團九日兵分三路，分別前往鹽水區和安南區為弱勢家庭房屋修繕，也到官田區的二手家具倉庫整修家具，運送整修好的二手家具給弱勢案家，傳遞關懷。

勞工局說，居住在鹽水區的林婦為職災勞工，家中經濟負擔沉重；所住房屋今年七月遭逢風災，屋內受損嚴重，無力自行修繕；勞工局職災專服員連結服務，由電氣、木工工會志工先行進場處理管線與裝潢，再由泥水工會志工接力貼設地坪磁磚，希望儘速讓案家恢復安全居住環境。

廣告 廣告

居住在安南區的潘婦為弱勢原住民，長期洗腎，同住的兒子也因膝蓋受傷需手術休養，家中失去經濟支柱；居住房屋受風災侵襲損毀嚴重，無力自行修補；做工行善團志工接力協助修繕，泥水工會志工、電子加工工會志工協助拆除、修補屋頂，後續電氣工會志工進行電線更新與水塔安裝等作業，希望早日為案家完成修繕作業。

勞工局長王鑫基（第一排右三）感謝工會志工為弱勢家庭房屋修繕，為案家點亮希望。（勞工局提供）

勞工局表示，木工工會志工前往官田區二手家具倉庫，將各界捐贈的二手家具細心整修，經整修的二手家具煥然一新，陸續送給有需要的弱勢家庭。

勞工局長王鑫基指出，感謝所有工會夥伴與志工長期為弱勢家庭房屋修繕，每次修繕不只是整理房屋，更是為弱勢家庭點亮希望，也為案家帶來溫暖。