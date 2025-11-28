南市健康、高齡友善政策獲國健署殊榮 市府七局處獲八獎

南市團隊一舉囊括六項主獎與兩項海報獎，獲得評審一致青睞。南市府副秘書長徐健麟率市府團隊北上領獎。(南市府衛生局提供)

記者王勗／台南報導

衛福部國民健康署前針對縣市民眾健康與城市高齡友善制度進行評選，南市府團隊一舉奪得八件獎項，展現南市推動健康與永續城市的亮眼成果，不僅獲獎數名列全國前茅，也獲得評審一致讚賞。市長黃偉哲表示，未來也將持續推動健康樂活與活躍老化，讓台南成為最幸福、最宜居的高齡友善城市。

為爭取全國健康城市、高齡友善城市評選，南市今年共提交廿八件論文、十四件海報參賽，衛福部廿八日於北市公務人力發展學院福華國際文教會館辦理頒獎典禮，南市團隊一舉囊括六項主獎與兩項海報獎，獲得評審一致青睞。南市府副秘書長徐健麟率市府團隊北上領獎，展現跨局處合作的堅強實力。

於健康城市推動中，衛生局以「夥伴共行，肌力升級 共創銀髮 步步無礙人生」推動一區一特色長者運動計畫，榮獲城市夥伴獎。勞工局以協助身心障礙者就業的方案奪得健康平等獎，地政局則以「北安花園都心 生態水綠共融」計畫打造韌性社區，拿下綠色城市獎。

高齡友善部分，衛生局以「跳進阿公阿嬤的憶想世界：健康共老友善實踐」計畫讓長者從被照顧者轉為講師與創作者，榮獲共老獎，教育局則推出跨域博物館高齡志工運用，以高齡志工的在地知識、生活經驗與博物館的專業內容打造世代共學平台，奪得活躍獎。農業局則是讓長者參與護樹行動，實現「護樹、護人、護城市」，同樣抱回活躍獎。另勞工局與交通局的海報作品也在全國競爭中脫穎而出，南市府共計七局處、八件作品獲獎。

市長黃偉哲強調，台南正邁向高齡化社會，來自衛福部的肯定於榮耀，是每位公務夥伴與市民的共同努力，也希望南市府團隊持續精進，打造高齡友善的大台南。