南市億元吳禹寰爭取仁德車站增設合法停車空間 滿足地方停車需求

南市議員吳禹寰於議會自由發言關心仁德車站周邊停車問題，要求市府盡速提出停車供需改善方案及具體計畫，讓車主有合法可停的基本空間。（記者李嘉祥

▲南市議員吳禹寰於議會自由發言關心仁德車站周邊停車問題，要求市府盡速提出停車供需改善方案及具體計畫，讓車主有合法可停的基本空間。（記者李嘉祥

原本停車位就不足的臺南市仁德車站，近日因鄰近收費停車場封閉，停車問題更加惡化，違規紅單滿天飛，連短暫停靠都難逃取締，引發車主抱怨；臺南市議員吳禹寰21日於議會自由發言中要求市府交通局盡速提出停車供需改善方案，並於1個月內提出具體計畫，讓車主有合法可停的基本空間，另也呼籲警察局在改善完成前，取締方式應更具彈性，以勸導為主。交通局長王銘德回覆該收費停車場屬於台鐵土地，市府會儘速與台鐵協商，研議重新開放使用的可行性。

吳禹寰議員表示，仁德車站長期為交通熱點，但停車位供給不足已延宕多年，部分格位甚至遭廢棄車輛長期占用；原本鄰近的收費停車場可紓緩部分停車壓力，但近期封閉後車主更無處可停，違規紅單暴增，車輛整排雨刷皆夾滿紅單，讓駕駛人叫苦連天，卻仍找不到合法停車空間，要求市府儘速改善。

吳禹寰議員也關心「二空都更B區」新建的75戶社會住宅招租入住現況，以及周邊道路嚴重破損問題。他指出，相關道路坑洞遍布，機車騎乘宛如雲霄飛車般顛簸，安全堪憂。對此，都發局長林榮川回覆，社會住宅已全數額滿，目前正通知前十名備取者看屋；至於周邊路況不佳，第一期工程已完工的部分會先進行路面修補。

另外，針對興建中的仁德與仁和聯合活動中心進度，吳禹寰議員說，此兩里長期缺乏可用的活動中心，地方居民都引頸期盼盡快啟用，希望市府加快進度。對此，民政局長姜淋煌回應該工程預計於明年初完工。