南市優良不動產從業員表揚

▲南市副市長葉澤山、地政局長陳淑美表揚優良不動產從業人員，肯定其專業能力、服務品質與職業倫理，共築交易安全。（記者李嘉祥攝）

為協助實施減班休息的勞工穩定收入，勞動部自今年八月一日起至明年一月卅一日推動「僱用安定措施」，對符合條件的九個行業別勞工提供薪資差額補貼，每人每月最高可領一萬二千一百元，最長六個月，也可與「減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併請領，降低經濟壓力。

勞發署雲嘉南分署表示，為避免企業減班休息未即時通報，勞動部與地方政府合作擴大通報管道；凡與雇主協議實施減班休息累計達卅日以上並向地方勞政主管機關通報受僱勞工，且任職公司屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等九大行業別，即可申請薪資差額補貼。

雲嘉南分署說明補助金額以減班休息前三個月平均投保薪資與減班後協議薪資的差額為計算基準，補貼比例為七成，可由勞工自行辦理或雇主代為提出，除紙本申請外，也可透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申辦，申請期限為每次減班休息滿卅日後的次日起九十日內，逾期不予受理。

雲嘉南分署也鼓勵減班休息勞工參加「減班休息勞工再充電計畫」，申領薪資差額補貼同時也能透過訓練課程精進專業技能；即使勞工受僱公司未符合僱用安定措施適用九大行業別，勞工仍可參加充電計畫，並依減班前後的薪資差額申請訓練津貼；另全時工作基層勞工若減班後薪資差額較小或未產生差額，參訓後亦可申請每月訓練津貼，擴大照顧範圍。詳細內容可洽詢各就業中心。