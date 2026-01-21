南市優質廠商亮依國際 勇奪美國泰坦創新「金獎」





南市優質廠商再傳國際捷報！南市府為輔導中小企業創新等多元發展，持續推動「中小企業服務團計畫」，協助在地傳統產業轉型升級與發展，其中台灣流行時尚產業聯盟的優質廠商，亮依國際有限公司策劃執行的《2025大溪大禧REVIVAL》，榮獲 2025 年美國「泰坦創新獎 (TITAN Innovation Awards)」創新行銷活動類「金獎」。

亮依國際公司表示，該獲獎計畫以「香火延續、祝福接力」為題，運用戲劇手法整合博物館與劇場形式，重現戰後全民動員復振遶境的團結精神。更進一步透過串聯街巷與生活場景，「讓在地人說自己的故事」，這種具備溫度與勇於創新的行銷模式，正是獲得美國國際獎項協會 (International Awards Associate，縮寫IAA) 評審一致青睞的主因。

廣告 廣告

亮依國際公司指出，泰坦創新獎由IAA設立，旨在表彰全球勇於突破、激發變革並創造深遠影響的創意作品。此次奪金是對團隊深耕地方文化的高度肯定。未來將持續在南市府與中小企業服務團及相關政策的支持下，讓臺灣土地的故事持續在國際舞台上發光發熱。

市長黃偉哲說，此次獲獎背後除了有中小企業服務團的專業支持外，南市府持續透過數位轉型、地方型SBIR及創新育成政策輔導協助如亮依國際等中小企業及產業聯盟，將其產品轉化為具備國際競爭力的商品與品牌，實現了「臺南在地化、行銷國際化」的施政目標。

經濟發展局長張婷媛表示，恭喜亮依國際將文化與藝術的結合做完美詮釋，並與台灣流行時尚產業聯盟會員仁美商標及美琪實業合作，勇於突破創新，獲得「泰坦創新獎金獎」，相當不容易。中小企業服務團未來將持續扮演「加速器」角色，提供中小企業在品牌行銷、數位轉型及產業輔導上的專業顧問，協助更多臺南優秀團隊運用設計力串聯傳統產業，讓文化祝福進入日常生活，延續祝福、擴散影響力。

更多新聞推薦

● 「人形立牌」代替賴清德出席彈劾審查 邱毅轟「懦弱」：連做個男人的資格都沒有