南市優質廠商勇奪 2025 年美國泰坦創新獎「金獎」殊榮

2025大溪大禧活動，吸引國際遊客參與慶典文化體驗。（經發局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市經發局推動中小企業服務團計畫，輔導中小企業創新多元發展，優質廠商亮依國際有限公司策劃執行「2025大溪大禧REVIVAL」活動，榮獲 2025 年美國「泰坦創新獎 」創新行銷活動類「金獎」，不僅是對該團隊深耕地方文化的肯定，也是市府結合「中小企業服務團」輔導廠商有成的最佳實證。

亮依國際表示，該獲獎計畫以「香火延續、祝福接力」為題，運用戲劇手法整合博物館與劇場形式，重現戰後全民動員復振遶境的團結精神；更透過串聯街巷與生活場景，「讓在地人說自己的故事」，具備溫度與勇於創新的行銷模式，獲得美國國際獎項協會（International Awards Associate，縮寫IAA） 評審青睞。

廣告 廣告

泰坦創新獎由IAA設立，在表彰勇於突破、激發變革並創造深遠影響的創意作品；此次奪金是對團隊深耕地方文化的高度肯定；將持續在南市府與中小企業服務團及相關政策的支持下，讓更多台灣土地上的故事在國際舞台上發光、發熱。

2025大溪大禧慶典，開發周邊文創商品。（經發局提供）

經發局說，這次台灣流行時尚產業聯盟的優質廠商亮依國際獲獎，除有中小企業服務團的專業支持外，市府持續透過數位轉型、地方型SBIR及創新育成政策輔導，協助如亮依國際等中小企業及產業聯盟，將其產品轉化為具備國際競爭力的商品與品牌，實現「台南在地化、行銷國際化」的施政目標。

經發局長張婷媛表示，亮依國際將文化與藝術的結合做完美詮釋，並與台灣流行時尚產業聯盟會員仁美商標及美琪實業合作，勇於突破創新，獲得「泰坦創新獎金獎」，相當不容易；中小企業服務團未來將持續扮演「加速器」角色，提供中小企業在品牌行銷、數位轉型及產業輔導上的專業顧問，協助台南優秀團隊運用設計力串聯傳統產業，擴散影響力。