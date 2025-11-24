南市全運會代表隊表現亮眼 市府舉辦慶功會頒發獎金慰勉選手及隊職員

南市全運會代表隊表現亮眼，市長黃偉哲於市府慶功會中頒發獎金慰勉選手及隊職員。（記者李嘉祥攝）

114年全國運動會圓滿落幕，臺南市代表隊於此屆賽事中表現突出，總計奪得28金、27銀、38銅亮眼佳績，其中金牌數為歷年最佳，另並勇奪考試院院長獎殊榮；為感謝選手、教練及隊職員努力與貢獻，臺南市政府體育局特舉辦慶功會，市長黃偉哲與眾人分享得牌榮耀與喜悅，也期勉選手持續精進，冀望於116年於屏東縣舉辦的全國運動會再為臺南爭光。

為肯定各項目團隊的辛勞，黃偉哲市長於會中頒發獎勵金予包含軟式網球、帆船、田徑、游泳、籃球、羽球等在內的27個單項委員會，總金額高達4156 萬 7000 元，期望藉此激勵選手與教練持續投入訓練，追求更高成就。

黃偉哲市長表示，南市選手今年於全運會整體表現優異，不僅締造17項連霸紀錄，更刷新3項大會紀錄，成果令人振奮，展現選手長期訓練累積以及教練團隊專業指導成果；市府高度重視選手培訓資源，自113年起不再僅於全運會舉辦年度提供補助，更於單數年度持續挹注培訓經費，並透過體能訓練、運動傷害照護、教練增能研習等多元計畫建構完善的選手支持體系，讓選手得以在訓練與比賽中獲得最充足的後援，也期盼選手們持續累積能量，在下一屆全國運動會再創佳績，讓臺南的光榮持續閃耀全國。

體育局長陳良乾指出，南市代表隊於田徑、游泳、帆船、輕艇、舉重、空手道、跆拳道、射箭、軟式網球、羽球及籃球等多項運動項目中皆有亮眼突破，許多選手不僅刷新個人最佳成績，更改寫大會紀錄，展現強大競爭力與新世代運動員的潛能；例如田徑好手陳玟溥勇奪三金，並於100公尺項目跑進10秒內，創下臺灣田徑里程碑；舉重選手陳柏任在抓舉、挺舉與總和三項目突破自身大會紀錄；女子舉重選手方莞靈以189公斤完成二連霸，同時刷新抓舉與總和紀錄；空手道選手簡慧萱達成女子個人形六連霸；輕艇選手劉妍廷則締造靜水競速女子200公尺單人愛斯基摩艇六連霸優異表現。

陳良乾局長肯定帆船代表隊於澎湖馬公海域同樣展現強勢實力，拿下7金、7銀、4銅 的佳績；軟式網球隊奪得5金、3 銀，其中男子團體賽達成七連霸、女子團體賽亦完成四連霸；今年3對3籃球首度成為正式賽事，臺南代表隊即勇奪女子組金牌與男子組銀牌，展現深厚實力。年僅12歲的游泳小將何康婗表現更令人驚豔，個人摘下1金、1銀、1 銅，並於 4×100公尺混合式接力再添1面銅牌，展現無限潛力，替臺南泳壇注入新生力量。