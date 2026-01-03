南市公共自行車維持原有騎乘費率

南市公共自行車新年度維持原有騎乘費率，持市民卡及行政院通勤月票均有優惠。（記者李嘉祥攝）

臺南市公共自行車啟用後深受好評，為推廣市民及觀光旅客多騎乘節能減碳，市長黃偉哲宣布一一五年維持原有騎乘方案，持市民卡可享有YouBike 2.0全時段半價、2.0E每卅分鐘定額補助十元優惠，另持有行政院通勤月票TPass者則享不限車種前卅分鐘免費優惠。

交通局長王銘德表示，YouBike啟用迄今已服務超過一千一百五十萬人次，並建置超過六百卅處租賃站，為持續提供優質公共自行車服務，今年除持續維持原費率外，使用市民卡也及持行政院通勤月票T Pass者則亦能享有優惠。

王銘德局長指出，相關措施將延續至今年十二月卅一日，歡迎市民及民眾踴躍申辦市民卡及購買通勤月票，春節期間以公共自行車遊臺南，共同響應綠色運輸及節能減碳；如想知道臺南公共自行車相關資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP查詢或關注「運轉臺南好交通」臉書粉絲專頁。