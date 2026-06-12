南市公告太陽光電及附屬設施應注意事項

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南市觀旅局長林國華宣布三大埤塘五條主題遊程、八款套票即上架開賣，邀民眾跟著KOL深度體驗埤塘慢旅行。（記者李嘉祥攝）

▲南市觀旅局長林國華宣布三大埤塘五條主題遊程、八款套票即上架開賣，邀民眾跟著KOL深度體驗埤塘慢旅行。（記者李嘉祥攝）

為精進光電設置制度，臺南市政府因應中央修訂光電地方說明會法規訂定「南市經發局太陽光電及相關附屬設施地方說明會應注意事項」並公告實施，加嚴規範「說明會舉辦地點應以里為單位」、「開放收受民眾書面意見」及「錄影檔上傳至公開網頁」三大重點，落實地方溝通與資訊透明，兼顧綠能發展與民眾權益。

市長黃偉哲表示，發展綠能產業同時也應兼顧社會溝通、確保資訊公開透明，與地方維持良好互動，呼籲開發業者自律自主做好案場管理，市府將持續跨局處合作精進地方光電制度，加強監督為市民把關。

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經濟發展局長張婷媛說，經濟部去年修訂「電業登記規則」，明訂地面型大型光電需在設置面積最大的村里舉辦地方說明會，除統一制定說明會辦理程序、通知對象及資訊揭露等規定，並新增籌設申請階段即須召開地方說明會；光電開發過程資訊透明為共識，中央法規是最低規範，市府考量地方實際情況加嚴要求需於設置的各所在里都辦說明會，並開放自辦理日十四天內收受民眾書面意見等規定，讓民眾充分表達意見，保障權益降低疑慮。

副局長蕭富仁指出，各道路管理機關對大型光電案場電源線道挖管制皆訂有道路挖掘許可申請及道路施工、修復規定，為加強光電業者自主管理及審查把關，市府也同時公告實施「南市經發局太陽光電道路挖掘及施工自主管理注意事項」，未來案場完工申請電業執照時需檢具道管機關驗收完成修復的證明文件，作為市府參與經濟部電業執照審查地方意見依據。