南市公教人員市長盃桌球賽吸引三百五十人競技 以運動凝聚士氣打造健康職場

南市副市長趙卿惠與人事處長游梅子等為南市公教人員市長盃桌球賽揭幕，各局處首長也出席為選手加油打氣，期以運動凝聚士氣打造健康職場。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府114年公教人員市長盃桌球賽22日於歸仁國小體育館熱鬧登場，今年市府各局處及所屬機關、學校共組成32支隊伍、約350名員工參賽，展現滿滿運動能量與團隊向心力。

副市長趙卿惠代表市長黃偉哲主持開幕及開球，與人事處長游梅子一起為選手加油打氣，勉勵同仁透過賽事強化跨局處交流，將球場上的合作默契延伸至工作場域，成為市政團隊前進的力量；各局處長、副處長、主任秘書及科長、區公所區長有的直接報名參賽下場競技，有的則是到場為自家隊伍加油打氣，現場氣氛熱絡。

趙卿惠副市長表示，臺南以「全糖城市」聞名，肥胖率去年雖降至中段班，但還是有些居高，因此更要透過健康飲食，並搭配規律運動，才能有效降低肥胖風險，共同打造更健康、更有活力的城市。市府近年積極推動「健康城市」與「友善職場」，人事處也從靜態到動態、從工作延伸至生活，規劃多項員工關懷措施，協助同仁提升身心健康。

趙卿惠副市長說，只有健康且具幸福感的員工，市政服務才能更具溫度；桌球是一項親民且不受年齡與性別限制的運動，比賽現場朝氣十足，展現市府團隊的凝聚力，也呼籲在繁忙工作之餘應養成規律運動習慣，以更充沛的活力迎接每天挑戰。

主辦單位人事處長游梅子指出，市長盃桌球賽兼具休閒運動與競技交流等多重意義，已成為市府重要文康活動之一，透過跨機關友誼競賽大幅增進同仁情誼，也鼓勵大家在運動中找回工作動力，以更佳身心狀態提供市民優質服務。賽事成果及花絮將公告於臺南市政府人事處網頁「活動訊息」分頁，歡迎同仁與市民上網查詢。