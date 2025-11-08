南市公私協力優化牙科診療設備 守護偏鄉童口腔健康

南市教育局長鄭新輝及健保署南區業務組長林純美感謝開基玉皇宮、將寶實業等民團捐贈牙醫診療設備及牙醫師參與偏鄉巡迴醫療。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局長鄭新輝及健保署南區業務組長林純美感謝開基玉皇宮、將寶實業等民團捐贈牙醫診療設備及牙醫師參與偏鄉巡迴醫療。（記者李嘉祥攝）

為積極打造「走進校園的牙醫診間」，讓孩子不因交通不便或資源不足而錯過口腔治療，臺南市政府與中央健康保險署、台南市牙醫師公會合作優化偏鄉學校牙科診療設備，今年開基玉皇宮等民間團體協助購置牙科診療設備，捐贈建功國小、將軍國小、苓和國小及錦湖國小等4校，並於七股區建功國小舉行捐贈儀式，象徵偏鄉口腔照護服務在教育現場深化與擴展。

廣告 廣告

南市教育局長鄭新輝及健保署南區業務組長林純美感謝捐贈牙科診療設備的開基玉皇宮、將寶實業等民間團體代表及參與偏鄉巡迴醫療的牙醫師投入偏鄉口腔保健，優化偏鄉醫療品質，尤其玉皇宮繼111年捐贈南市10所偏鄉學校牙科診療設備後，今年再度送愛偏鄉，累計捐贈14校；牙醫師公會在偏鄉醫療的長期投入更是功不可沒。

市長黃偉哲表示，市府透過公私協力佈建牙科診療設備，造福偏鄉口腔健康，自110年健保署南區業務組協助媒合善化扶輪社等團體率先捐贈5校以來，陸續獲得開基玉皇宮、夢時代扶輪社、第一銀行文教基金會、幸福扶輪社等民間團體贊助；此次開基玉皇宮再度捐贈4校，截至目前南市已有36所偏鄉國中小獲贈牙科診療設備，感謝各界善行，讓學生有舒適的牙科診療環境，更將醫療資源開放給社區居民共享，使學校的診療室成為社區健康的重要據點，不僅守護學童，也為偏鄉社區建立起口腔醫療守護網；市府也會持續支持此模式，讓「看得到牙醫、看得到改變」變成臺南偏鄉的日常。

教育局長鄭新輝指出，市府長期重視學童口腔健康，推動從學校開始預防觀念，培養孩子正確的潔牙習慣；113學年度統計，國中小學生齲齒率為19.38%，遠低於全國平均值的23.63%，複檢率為93.76%，亦高於全國平均值的85.88%；除學校多元化教學活動，醫療資源的投入尤其重要，特別是偏鄉地區醫療資源不足，透過健保署的大力引薦民間資源，熱心牙醫師投入偏鄉巡迴服務，方便偏鄉學生就近接受篩檢與矯治追蹤。

健保署組長林純美肯定南市偏鄉學校牙科診療設備設置已成全國典範，健保署會持續強化偏鄉巡迴醫療及健康教育能量，確保設備長期發揮效益，後續將聚焦於深化衛教與巡迴服務，使設備能真正落實於偏鄉口腔醫療保健。