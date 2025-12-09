南市公辦都更取得1281戶社宅 黃偉哲盼加速改善老舊社區居住安全

台南市推動公辦都市更新持續展現成果，不僅活化國、公有土地，也協助地主整合老舊、閒置或低度利用土地，透過招商引入民間投資，完成多項公共建設、提升在地生活機能。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市推動公辦都市更新持續展現成果，不僅活化國、公有土地，也協助地主整合老舊、閒置或低度利用土地，透過招商引入民間投資，完成多項公共建設、提升在地生活機能。截至目前，南市府已無償取得1,281戶社會住宅、3處托嬰中心、9處公園綠地等公共設施，落實居住正義。

台南市長黃偉哲今（9）日在市政會議肯定都發局的工作成效。他表示，公辦都更不僅能推動基地重整，也能讓社區重新檢視建築老舊問題，進而因地制宜選擇更新或維護整建。

黃偉哲指出，台南平均屋齡約34.2年，高於全國平均的33年，因此請都發局盤點老舊建物較密集區域，評估公辦都更的可行性，並協助有意願的屋主加速改善危老建築，保障居住安全。

黃偉哲提到，受限於市府財政，短期內難以完全以公帑推動都更，因此目前公辦都更的模式，能在不增加大量財政負擔之下取得公共設施，既為國家與地方節省經費，也能加速更新，是民眾高度期待的重要政策。

都發局專案報告公辦都更成果時指出，台南屋齡30年以上建物約46萬戶，占比約六成。為提升居住安全與市容品質，市府採「公辦都更」策略，多元取得社宅與公益設施，包括長照機構、勞工服務據點、幼兒園、托嬰中心及社會住宅等，補足社福資源。

目前公辦都更案件涵蓋二空新村（A、B區）、精忠二村、平實營區（1、2期）、中興新城、自強新村、九六新村，以及南區警察新村、新營金華、喜樹灣裡等地。其中，二空A區的宜居仁愛及精忠二村的宜居成功社宅已陸續迎接中籤民眾入住；平實1、2期、中興新城與二空B區社宅則預計於今年開工。

都發局指出，市府透過都更已無償取得1,281戶社宅、3處托嬰中心、1處勞工服務據點，完成5.86公頃公共設施開闢，包括周邊9處公園綠地、1處廣場、1處停車場及1處藝文園區等，全面提升生活環境與地區發展機能。

市府強調，將持續盤點可開發土地，多元取得社宅等公共設施，同時引導私有建築加速更新，建構更宜居、永續的城市。

