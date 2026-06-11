南市再增一處空維區 7/1起南科、樹谷空維區正式管制

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為落實淨零碳排並守護南臺灣科技重鎮空氣品質，臺南市政府將「南部科學園區臺南園區及樹谷園區」劃設為第四處空氣品質維護區，並自今年7月1日起正式啟動管制。凡進出園區、出廠滿3年以上柴油大客車及大貨車，或出廠滿5年以上燃油機車，若未依規定完成年度排（煙）氣檢驗，將依法裁處500元至6萬元罰鍰。

市長黃偉哲表示，南科與樹谷園區為臺灣半導體與高科技產業重要聚落，在帶動地方經濟發展的同時，也伴隨大量車流與空污排放。市府自111年起陸續公告奇美博物館及臺南都會公園、安平商港及成功大學等3處空氣品質維護區後，PM2.5年均濃度改善約11%，柴油車標章取得率最高提升35.6%，機車定檢率最高也增加2.1%，顯示空維區政策已逐步展現成效。此次將南科及樹谷園區納入管制，希望兼顧產業發展與環境永續。

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環保局長許仁澤指出，環保局已於去年9月公告劃設南科臺南園區及樹谷園區為空氣品質維護區，並於各主要出入口建置車牌辨識系統，透過科技執法提升管制效率。只要車輛依規定完成檢驗，即可正常通行，不必擔心受罰。

另，環保局也在環東路一段與環西路一段路口設置顯示看板，提供機車補助及定檢簡訊通知服務等資訊。民眾只要搜尋「南市機車定檢簡訊通知」，線上登錄車號及手機號碼，每支手機最多可綁定5輛機車，請多加利用。

環保局呼籲，柴油車車主可至各縣市柴油車排煙檢測站或合格代驗廠完成檢測；機車則可至鄰近排氣檢驗站辦理檢驗。請民眾提早完成年度檢驗，共同維護高科技園區周邊空氣品質，打造低碳、健康的生活環境。

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