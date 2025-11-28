南市再添四隊T-CERT，防災量能再升級

今年成軍T-CERT隊伍分別為南科臺南園區、新營區域調度中心、南化淨水場及烏山頭淨水場。經三月訓練順利結業。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

南市府消防局自去年起響應中央政策，推動民間自主緊急應變隊（T-CERT）計畫，持續擴大防災韌性能量，繼去年成立七支民間隊伍後，今年再添四支生力軍！消防局廿八日辦理授證典禮，為四支新成軍隊伍頒發結業證書，同時也表揚年度考核績優團隊，也期盼在公私協力下，進一步推動南市公共安全。

T-CERT計畫在南市推動邁入第二年，現仍持續以關鍵基礎設施為重點培訓對象。今年成軍隊伍分別為南科臺南園區、新營區域調度中心、南化淨水場及烏山頭淨水場。四隊T-CERT自今年五月起展開為期三月訓練，近日完成培訓，南市累計已完成培訓二０九人，後續也將持續進行隊伍的復習訓練及維運管理。透過系統化的培訓與維運，希望幫助應變隊員肩負災時自救互助的重任，提升民間的防災韌性，成為政府防救災的重要夥伴。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，面對日益嚴峻的巨災挑戰，政府的救災能量有限，民間自主應變能力至關重要。T-CERT計畫推動迄今已能看到顯著成果，未來也會持續擴大隊伍規模，同時透過年度驗證確保應變品質。也希望推動T-CERT，深化與民間力量結合，共同提升南市乃至全國整體災害韌性。

消防局長李明峯強調，T-CERT 隊伍受專業訓練，能執行初期滅火、基礎救護與安全搜救等核心任務。南消團隊也將持續透過演練深化災害應變網絡，守護市民安全。