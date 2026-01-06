南市出現今年首例屈公病境外移入 黃偉哲籲返國旅客加強防蚊

台南市政府衛生局公布，115年1月5日新增1例屈公病境外移入確診病例，為居住於安平區億載里的40多歲菲律賓籍男性。個案於114年12月26日至115年1月4日期間返回菲律賓探親，返國前一日即出現發燒症狀，返台後由高雄機場入境時仍感不適，經通報與檢驗後，確診為屈公病。

衛生局說明，該名個案於1月4日發燒後自行服藥，返台入境時經機場檢疫站進行NS1快篩為陰性，仍列為通報個案，後續由疾病管制署南區實驗室於1月5日確認屈公病陽性。衛生單位已立即啟動防疫措施，針對個案居住處進行室內噴霧防治、清除孳生源、病媒蚊密度調查，並同步規劃後續化學防治作業，以降低社區傳播風險。

廣告 廣告

圖說：針對積水容器進行細部檢查與取樣，防疫單位強化孳生源查核，降低登革熱與屈公病傳播風險。(圖片來源/台南市衛生局提供)

衛生局指出，屈公病在台灣屬第二類法定傳染病，主要透過埃及斑蚊與白線斑蚊傳播，初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染相似，包括發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉痠痛及皮疹等；其中，部分患者的關節痛與倦怠感可能持續數週甚至數月，為屈公病較具代表性的臨床特徵。

市長黃偉哲呼籲，防範屈公病與登革熱最根本的方法，仍是落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。計畫前往東南亞或其他流行地區的民眾，應加強個人防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣物，於皮膚外露處使用經政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊產品，並選擇設有紗窗、紗門的住宿環境。

圖說：防疫人員以手電筒照查花盆底盤與積水容器，確認是否有孑孓孳生，即時清除潛在風險熱點。(圖片來源/台南市衛生局提供)

衛生局也提醒，返國後14天內應持續留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉或關節痠痛、皮疹等疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期旅遊史與活動接觸情形，以利即時診斷與通報，降低社區感染風險。

民眾可查詢台南市登革熱NS1快篩試劑院所名冊（https://reurl.cc/3MRLo9），或至台南市政府登革熱防治中心網站（http://bit.ly/3xHfuzL），亦可撥打防疫專線 06-3366366 洽詢相關資訊。

更多品觀點報導

牛肉湯店爆醬料見小強 南市衛生局要求限期改善

臺南打造兒童視力保健網 學童視力保健成效佳

