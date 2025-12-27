南市初選政見會 林俊憲陳亭妃強調團結、會挺勝出者

（中央社記者張榮祥、溫貴香、郭建伸台北27日電）民進黨今天舉行2026台南市長提名政見會，參選的黨籍立委林俊憲、陳亭妃今天晚間在政見會都強調團結。林俊憲指出，他輸了會支持對手；陳亭妃表示，落選者支持勝出者，對她來說不是問題。

民進黨2026台南市長初選首場電視政見發表會晚間舉行，政見發表會採用「申論、提問、結論」的形式進行，申論階段由陳亭妃開始、接續是林俊憲。

談及初選結果出爐後，該如何支持勝出的對手。林俊憲表示，民進黨舉辦初選20多年、不怕初選，參選者尊重黨的規矩、接受結果。他輸了就支持對手，若他贏了，對手也要支持他。

林俊憲說明，他已經團結好民進黨，台南有25位議員、3位立委支持他，這是他集合的新台南隊，民進黨2026台南勝選一定要團結。

陳亭妃指出，她8年前就投入黨內台南市長初選，也曾站台輔選現任市長黃偉哲，初選落敗者如何支持勝出者，對她來說不是問題；且她在所有的民調都是領先，民進黨主席賴清德說不要黨內互打，她希望在團結氣氛下，不要懷疑猜測。

陳亭妃強調，現任民意代表相挺的數量不是最重要，當初賴清德參選第一屆大台南市長初選時，只有6位議員支持；台南37區她都走過，最偏僻、沒自來水的，是她幫忙完成，這才是最重要的。

至於光電在台南遭污名化該如何解決。林俊憲回答，台灣的綠電被嚴重污名化，他曾向賴總統建議，應該發起綠電掃黑，地方發展綠電會遭遇到暗黑勢力干擾，但不應該當作政治攻擊，發生弊案有藍有綠，像台南還有前議長郭信良涉案。

林俊憲提到，綠電發展與弊案應分開，綠電弊案當然要偵辦查到底，但不能因此讓大家不敢發展綠電，台灣的綠電已經走到不是能源問題，而是政治問題、治安問題，是全民公敵，因此，應該好好防止綠電受到暗黑勢力的干擾與恐嚇。

林俊憲指出，競爭難免有，但競選過後，大家能共同團結合作，陳亭妃有可取的地方，但選市長不是照排隊，而是要選最適合的、最有能力、最能重新建立台南市民對民進黨信任的人選，他是最適合且最好人選。

陳亭妃回答時表示，她在立法院經濟委員會是第一位提出光電問題要處理防堵所謂「饋線蟑螂」，拿了饋線如果3年不運作就要收回。其次，台南光電弊案為何被放大檢視，主因是台南市前經發局長陳凱凌與光電大樓等事件，這些事件都變成國民黨的提款機。

陳亭妃指出，不能只挑選自己想講的，請問光電大樓當時有多少人被搜索、多少人住在裡面，她從來不迴避談，因為她知道這些都是要共同承擔的、是不能切割的；她強調，光電事件在台南就是要共同翻頁，大步向前，做好光電才是最重要的。

根據民進黨規劃，初選政見發表會結束後，明年1月12日至1月17日執行黨內初選民調，預計1月21日中執會公告提名名單。因高雄市、台南市、嘉義縣3個執政縣市面臨交棒，因此，以初選民調勝出者，將是下屆台南市長被提名人。（編輯：林克倫、張若瑤）1141227