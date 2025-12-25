南市前消防局長涉貪300萬遭羈押禁見 聯手女密友「削爆」消防車回扣

台南市消防局前局長李明峯與女密友楊詠琪被控圖利特定廠商，台南地院法官裁定羈押禁見。資料照片

台南市消防局前局長李明峯近兩年積極推廣「高壓細水霧幫浦消防車」，若民間企業有意捐贈，女友人、洽琪科技負責人楊詠琪接洽，再由綽號「豔紅」的曾姓業者出貨，李被控事後索拿回扣。台南地檢署認為李明峯、楊詠琪犯罪嫌疑重大，加上有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人，今（25日）凌晨向法院聲請羈押兩人，台南地院法官晚間裁准。

台南地檢署調查，李明峯擔任消防局長期間，握有極大的行政權限，包括審核民間捐贈消防設備車輛，以及建物消防安全設備的查驗與准駁權。從2023年起，李明峯涉嫌與消防設備業者楊詠琪聯手，共同收受綽號「豔紅」曾姓業者的賄賂，金額高達300多萬元。

檢方主張，李明峯收受賄款後，疑似作為對價，協助曾姓業者獲取民間捐贈消防車輛的銷售營收利益，另外曾姓業者送審消防設備工程的相關資料時，李明峯也利用職權讓案件「順利通過」。

台南地檢署派駐廉政署南調組檢察官許華偉指揮偵辦，24日率隊到消防局調取資料，並同步搜索包含李明峯住處在內的8個地點，共傳訊被告及證人10人到案說明。

經過馬拉松式訊問後，檢察官認定李明峯、楊詠琪涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款的「對於職務上行為收受賄賂」等罪嫌，且因為犯罪嫌疑重大，加上有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，於25日凌晨諭令當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

至於涉嫌行賄的曾姓業者，則被認定涉犯《貪污治罪條例》中對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，訊後命以10萬元交保，其餘被告及證人則均請回。這起牽動台南市府高層的貪瀆案，後續是否會擴大延燒，引發各界高度關注。



