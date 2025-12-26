南市前消防局長與女密友涉賄收押 基層嘆：臨老入花叢晚節不保......

〔記者王俊忠／台南報導〕警大47期消防系畢業、現年67歲的台南市消防局前局長李明峯，被爆出與經營消防設備事業的楊姓女摯友向曾姓消防業者收賄300餘萬元，更傳出他與楊女過從甚密，近幾年消防局獲贈的高壓細水霧幫浦車多是楊女經手賣給捐贈者，涉弊情節一爆，李與楊女都被收押。有消防人員嘆道李局長臨老入花叢、晚節不保，無法平安退休，真的可惜了！

李明峯從賴清德當選升格後的台南市長起接掌首任台南直轄市消防局長，一路續任到黃偉哲市長任內，直到今年12月12日閃辭，任期長達15年，是六都唯一的「長壽」消防局長。

事實上，李任內消防工作並非沒有建樹，他積極更新改善消防員救災設備、指揮幕僚規劃落實災害現場分區指揮官管理制度，寫下15年來台南沒有1位警消在救災任務中殉職的紀錄。

據指出，李明峯曾說台南53個消防分隊，每個分隊都要配置1輛高壓細水霧幫浦車，目前已獲捐贈逾40輛分配到各分隊使用。原本是曾姓消防業者在賣這款細水霧車，後來由約4、50歲的楊女接手賣此車。

有基層人員說，曾在李局長飯局與捐消防車儀式上看過外型亮麗、很會打扮的楊女現身，從兩人互動情形來看，李與楊女應已認識多年。

知情人士說，楊女起初承包消防局這幾年的消防月曆印製工作，後來竟接手賣起高壓細水霧幫浦車，是讓人有些看不太懂；不過，明眼人都看得出楊女與李局長交情不一般，消防鐵漢似也難過美人這一關。

邁入老年之齡的李明峯，原本期望至少能與黃偉哲市長在明年任滿時同步退休，如今卻涉入這樁貪瀆弊案，李過去亮眼的消防工作表現不僅蒙塵、也面臨司法牢獄之災，難怪他會選擇閃辭局長，還在日前在汽車旅館自傷，傳出是李與妻子吵架，讓他想不開。這也反映出李涉弊及捲入桃花風波，在他的家庭掀起波瀾。

