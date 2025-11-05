南市副議長林志展質詢鐵路立體化及停車場設立 呼籲拓寬工業區道路

南市副議長林志展質詢時關心鐵路立體化、市區停車位等問題，也呼籲應拓寬工業區道路及擴編以滿足廠商用地需求。（記者李嘉祥攝）

臺南市議會副議長林志展於議會第四屆第6次定期會市政總質詢時關心善化地區鐵路立體化、善化市區停車場設立、安定工業區道路拓寬增加迴轉道及工業區用地擴編等問題，呼籲市府重視。

林志展副議長表示，「臺南鐵路立體化延伸至善化地區可行性研究」計畫方案為永康段地下化、新市段高架化並往北移設新市站、南科及善化段平面改善；善化地區因市區無平交道，且台鐵公司有營運需求，以改建場站為未來方向，但可行性研究案以新市地區高架化為計畫方案進行後續審查，若欲評估善化地區改建場站須另起一案，加上捷運深綠線DG21站因鄰近臺鐵善化站，評估同時將產生與捷運工程配合、開發等議題。

林志展副議長說，善化區光文陸橋前身為北仔店平交道，被評為全國五大危險平交道之一，啟用後因通行動線複雜，常有不諳路況的駕駛行駛錯車道；機慢車自西側往東至茄拔東勢寮方向須繞行；行人與腳踏車通行鐵路兩側不便，此外陸橋轉彎幅度較大、易生事故，鐵路立體化後陸橋消除，區域交通與串聯可獲改善，請市府積極爭取善化地區鐵路立體化，並推動台鐵與捷運深綠線共構聯合開發，創造善化站區發展新核心。

林志展也提及善化區人口因鄰近南科，近年人口增加快速，住商強度攀升，停車需求也與日俱增，居民及商戶停車時常一位難求，請市府盡速完成善化區都市計畫內停車場預定地徵收並開闢，緩解市區停車問題；安定工業區位於安定交流道旁市道178線上，進入工業區道路狹窄，常出現居民與大車爭道，危機四伏，且區內許多企業主反應工業區腹地嚴重不足，希望能擴編工業區用地，讓地區能正向發展，希望市府相關單位針對道路安全、工業區擴編需求提出改善因應對策。

林志展副議長也關心0802致災性豪雨安定、善化及山上部分地區積淹水處理，期透過滯洪池、橋樑改善、聚落排水分流等各項水利建設提升防洪效益；第十五期善化區興華市地重劃區重劃業務涉及土地分配未能臨已開闢計畫道路，呼籲地政局日後遇到類似情形，應想方法將重劃範圍旁的未開闢計畫道路納入重劃範圍；另，新市區區道南144線光華街至南138線應拓寬，避免對用路民眾造成交通安全的威脅與交通雍塞，也建議市府設置共融遊戲場時，應納更多遮蔭設計及多元降溫素材，避免熱傷害。