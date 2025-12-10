南市力推青年地方創生 南青出任務臺南玉井線共學實作展覽玉井淺山市登場

青年與在地觀光協會攜手推出策展方案「把老絲賣掉」將於與「玉井淺山市」市集活動共同亮相，邀民眾走進玉井認識在地產業文化與山城故事。（記者李嘉祥攝）

臺南市長黃偉哲支持青年投入地方創生，市府研考會於玉井區推動「南青出任務－臺南玉井線：農村願景與挑戰」共學行動，並與玉井淺山故事館展開青年提案的後續實作；青年與在地觀光協會攜手推出策展方案「把老絲賣掉！」，將於12月20、21日與「玉井淺山市」市集活動共同亮相，邀請民眾走進玉井，認識在地產業文化與山城故事。

「南青出任務」自111年起由研考會推動，目的是讓青年深入公共議題，透過行動參與地方事務，搭建青年與在地連結的共學平台；玉井場活動由臺南藝術大學建築藝術所團隊與台南市曾文溪產業觀光協會合作策劃，內容涵蓋專題講座、社區環境踏查、農事體驗與社區風味餐，讓青年從多面向理解玉井產業與文化背景。

研考會主委王效文表示，共學行動後，研考會舉辦策展提案工作坊，邀青年以審議式方式討論玉井面臨的高齡化與產業困境，並以「淺山故事館」為展覽發表場地，五組青年團隊發表策展理念並進行現場票選，最終「把老絲賣掉！」獲選為執行方案，並獲研考會經費支持。

青年策展團隊指出，展覽以「山脈」為核心視覺，象徵玉井地景與生活節奏，作品融入絲瓜產業的結構元素與軟雕塑創作，並設置介紹區介紹絲瓜產業生態、勞動歷程紀錄及地方高齡化現象，從中呈現地方與人、產業、環境密切關聯，讓民眾以更直觀方式了解玉井的產業面貌；該項展覽已於12月6日完成佈展，期待在「玉井淺山市」市集活動中與民眾分享背後的人物與社區故事。

王效文主委說，「南青出任務」強調青年從地方學習到行動實踐，鼓勵青年提出創新想法，並與在地合作落實，玉井場首次以策展方式呈現青年觀察，有助於引導青年深入思考地方創生的真正需求與價值；未來市府會持續擴大青年參與平台，結合公共議題、文化創意與地方需求，推動世代共構的永續城市願景。青年政策及公共參與活動更多資訊可關注臺南市政府研究發展考核委員會「台南青年資訊平台」臉書粉絲專頁。