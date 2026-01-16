南市加強宣導與查緝仿冒熱水器

臺南坊間出現仿冒知名品牌熱水器情形，市長黃偉哲甚表關心，除指示法制處消保官加強宣導與查緝，也呼籲市民購買時應提高警覺，共同抵制仿冒劣品，保障居家安全。

法制處長楊璿圓表示，電器仿冒品除品質低劣，存在嚴重安全隱憂，可能對生命財產造成威脅；為保障消費者權益與安全，籲請民眾購買熱水器應向合法授權經銷商購買，並確認產品完整標示、附有檢驗標識與保固證明，切勿貪圖便宜購買來路不明或仿冒機種，以免日後使用產生危害。

楊璿圓處長也提醒民眾，如對家中使用的熱水器有疑慮，可致電各品牌官方客服協助查詢真偽，如發現有仿冒情事可檢具相關事證向專門負責仿冒品查緝的內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊檢舉，或撥打檢舉專線0800-016-597，由權責機關進行查證並依法處理。

法制處副處長、簡任消保官馮祺雯指出，針對報載販售熱水器仿冒品涉嫌侵權行為，已函請警政機關查處，誤購仿冒品的消費者除得依民法規定向賣家主張減價或解除契約外，亦可撥打「一九五零」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴，由消保官協助處理，也呼籲全民共同抵制仿冒品，維護居家電器使用的安全，守護消費權益。