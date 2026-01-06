南市加強源頭管理 力推生熟廚餘分類減量

南市經發局及市場處加強市場與夜市廚餘應變措施與源頭管理，力推攤商生、熟廚餘分類減量，提升後端處理效率。（記者李嘉祥攝）

▲南市經發局及市場處加強市場與夜市廚餘應變措施與源頭管理，力推攤商生、熟廚餘分類減量，提升後端處理效率。（記者李嘉祥攝）

配合行政院非洲豬瘟疫情防疫措施，臺南市政府於114年11月20日公告全市禁止使用廚餘及其他廢棄物作為飼料養豬，同步啟動全面性廚餘應變處理作業，確保廚餘穩定去化並維護環境安全，經濟發展局及市場處也同步於傳統零售市場及夜市展開宣導及配套推動工作，落實廚餘減量及生熟廚餘分類作業。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫為國家級重要工程，傳統市場與夜市正是民生供應的第一線，更是廚餘源頭管理關鍵環節；市府將全力配合中央政策，攜手攤商、消費者及相關產業強化環境衛生與食品安全管理，透過源頭減量、正確分類及防疫宣導等措施提升市場整體管理效能，有效降低疫情對產業及民生造成的衝擊。

廣告 廣告

經濟發展局長張婷媛指出，市場垃圾分為一般垃圾、資源回收與廚餘三大類，其中廚餘需細分為生廚餘與熟廚餘，確實落實分類不僅能降低環境負荷，也能提升後端去化效率，對城市永續管理具有正面效益；市府除加強向攤商與消費者宣導廚餘分類、垃圾減量及資源回收的重要性，也要求於日常營運中避免產生不必要的垃圾。

市場處代理處長林士群說，市府近年持續推動市場及夜市環境整潔提升，其中廚餘管理是其中重要一環，除要求各市場及夜市全面落實生、熟廚餘分流回收，降低污染風險與交叉污染，另也推動「惜食減量」理念，鼓勵攤商依實際需求採買、備料與陳列商品，避免過量備貨造成剩食，同時向消費者倡導按量購買、珍惜食材，並鼓勵自備容器外帶，以減少即時廚餘與垃圾，共同推動綠色飲食習慣。

黃偉哲市長強調，防堵非洲豬瘟需要全民共同投入，從市場及夜市的一線管理，到每位消費者的日常行為，都攸關防疫成效，市府會持續配合中央政策、強化跨局處合作、提升市場管理能量，也呼籲攤商與市民確實落實廚餘減量與正確分類，共同維護環境衛生，確保食品供應安全，攜手守護臺灣珍貴的溫體豬肉產業。